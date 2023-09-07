Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Процес обміну військовополоненими триває. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію Росії. Але ми й це подолаємо,
– зазначив Кирило Буданов.
Очільник ГУР пояснив, що наразі є певні перепони, які створює виключно Росія, і над їх подоланням йде робота.
Обмін “всіх на всіх” можливий
Однак, за його словами, ця ситуація не така складна, як здається. І Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".
"Просто треба знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту", – додав Буданов.
Обмін полоненими: останні новини
- Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.
- Останній обмін пройшов 7 серпня, коли додому вдалось повернути 22 воїнів: двох офіцерів, військовослужбовців рядового та сержантського складу.