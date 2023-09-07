Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Процесс обмена военнопленными продолжается. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции России. Но мы и это преодолеем,

– отметил Кирилл Буданов.

Глава ГУР пояснил, что сейчас есть определенные преграды, которые создает исключительно Россия, и над их преодолением идет работа.

Обмен "всех на всех" возможен

Однако, по его словам, эта ситуация не так сложна, как кажется. И Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".

"Просто нужно найти правильные пути урегулирования этого момента", – добавил Буданов.

Обратите внимание! Ранее Буданов сообщал, что обмен пленными "всех на всех" обсуждается с Россией, и уже близятся к положительному результату. При этом этот обмен, который сейчас более реальный, чем квартал назад, может занять не один день.

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