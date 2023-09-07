Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Процесс обмена военнопленными продолжается. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции России. Но мы и это преодолеем,
– отметил Кирилл Буданов.
Глава ГУР пояснил, что сейчас есть определенные преграды, которые создает исключительно Россия, и над их преодолением идет работа.
Обмен "всех на всех" возможен
Однако, по его словам, эта ситуация не так сложна, как кажется. И Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".
"Просто нужно найти правильные пути урегулирования этого момента", – добавил Буданов.
Обмен пленными: последние новости
- Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.
- Последний обмен прошел 7 августа, когда домой удалось вернуть 22 воина: двух офицеров, военнослужащих рядового и сержантского состава.