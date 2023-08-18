Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив на брифінгу, що Україна утримує російських полонених, згідно з Женевськими конвенціями. Ба більше, протягом останніх декількох тижнів в нашій державі значно зросла кількість полонених росіян.

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Розвідка анонсувала нові обміни полонених

Андрій Юсов розповів, що тільки за останні декілька тижнів дій наших військових кількість полонених збільшилась на понад 200 росіян. Це значить, що повертати українців буде легше й обміни будуть активніші.

Представник розвідки пояснив, що станом на 18 серпня уже відбулось 48 обмінів, 2 598 полонених захисників і захисниць, а також цивільних повернулись з російського полону.

Робота над наступними триває. Ми чекаємо, що найближчим часом будуть добрі новини для родин наших захисників та захисниць. Але, звичайно, роботи ще дуже й дуже багато,

– заявив Андрій Юсов.

За його словами, серед російських військовополонених є люди, які захотіли перейти на бік України. Мовиться як про представників молодшого, так і старшого офіцерського складу.

Україна допускає обміни на російських політв'язнів

Представник Головного управління розвідки пояснив, що Україна готова обмінювати громадян Росії, які утримуються в українських в'язницях, на цивільних осіб, які виступили проти війни й отримали вироки Кремля у ворожій країні.

Тобто мовиться про обмін російських політв'язнів.

Попри те, що більшість російського суспільства зазомбоване пропагандою і підтримує геноцид українців, є громадяни, які не побоялись і виступили проти війни, отримали реальні "драконівські" вироки та сидять у в'язницях. І оскільки ми європейська демократична країна, нашим обов'язком є допомогти цим людям і нагадати всім, що йдеться і про терор усередині самої Росії,

– пояснив Юсов.

Він уточнив, що військовополонених на російських політв'язнів ніхто міняти не буде.

"Але умовних медведчуків різних штибів і громадян Росії, які утримуються у нас у тюрмах, і кількість їх чимала, – ми можемо про це (обмін – 24 Канал) говорити", – пояснив Юсов.

Та у розвідці запевнили, що пріоритет нашої держави – визволення військовополонених.

Повернення українських бійців з полону: коротко