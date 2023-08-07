22 захисників України, яких повернули сьогодні з полону, вітають на державному рівні. Вони пройдуть реабілітацію та лікування.

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Що відомо про українців, які були в полоні

З російського полону звільнили бійців Збройних Сил України – двох офіцерів, і військовослужбовців рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках фронту. Найстаршому – 54 роки, наймолодшому – 23.

Серед звільнених є поранені та хворі. Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Традиційно відразу після обміну визволені бійці отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.

Звільнених українських захисників вітають удома / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та СБУ

Деталі звільнення

Воно стало можливим в результаті обміну завдяки Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та Об'єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених. У штабі підкреслюють: продовжують робити все, щоб кожен український воїн якнайшвидше повернувся додому.

Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, наголосив: за кожним поверненням стоїть кропітка робота.

Наразі додому повернулося 2 598 українців. Це 48-й обмін, який вдалося провести,

– повідомив він.

️Працівники СБУ нагадали: життя кожного українця – найвища цінність.

Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!

– вказали вони.

Інші українці в російському полоні