22 защитников Украины, которых вернули сегодня из плена, поздравляют на государственном уровне. Они пройдут реабилитацию и лечение.

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Что известно об украинцах, которые были в плену

Из российского плена освободили бойцов Вооруженных Сил Украины – двух офицеров и военнослужащих рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлених фронта. Самому старшему – 54 года, самому младшему – 23.

Среди освобожденных есть раненые и больные. Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков.

Традиционно сразу после обмена освобожденные бойцы получают набор самых необходимых вещей и средств связи с родными.

Освобожденных украинских защитников встречают дома / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и СБУ

Детали освобождения

Оно стало возможным в результате обмена благодаря Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными и Объединенному центру по координации поиска и освобождения военнопленных. В штабе подчеркивают: продолжают делать все, чтобы каждый украинский воин как можно быстрее вернулся домой.

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, подчеркнул: за каждым возвращением стоит кропотливая работа.

Сейчас домой вернулось 2598 украинцев. Это 48-й обмен, который удалось провести,

– сообщил он.

️Сотрудники СБУ напомнили: жизнь каждого украинца – самая высокая ценность.

Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!

– указали они.

Другие украинцы в российском плену