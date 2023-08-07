Среди уволенных есть раненые. Следует отметить, что украинская разведка предупреждала о том, что РПЦ в июле снова готовила тайную передачу Венгрии украинских пленных.
Украинские военнопленные могли попасть в Венгрию через Турцию, – СМИ
Что известно о возвращении защитников
Сегодня (7 августа – 24 Канал) вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди уволенных есть раненые,
– заявил Андрей Ермак.
Глава Офиса Президента также пояснил, что самому старшему исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.
"Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков", – заявил чиновник.