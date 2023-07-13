Информацию о том, что РПЦ планирует передать Венгрии украинских пленных в комментарии 24 Каналу подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Правительство Венгрии едет в России, чтобы обсудить соглашение о пленных

По данным "РБК-Украина" , 8 – 11 августа в Россию, вероятно, приедут представители венгерского правительства, чтобы обсудить очередной раунд передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение".

Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права,

– рассказал собеседник издания.

Сообщается, что с российской стороны "переговорщиком" будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний (в мире – Антон Юрьевич Севрюк).

Антоний занимает должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.

У Орбана планируют забрать пленных с венгерскими корнями

По словам собеседника издания, у Венгрии нет списка военнослужащих, которых они хотели бы забрать из российского плена. В то же время, российские спецслужбы занимаются поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка.

До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10 – 15 украинских военных.

"Требование венгров – венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование бесспорно – венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", – рассказал собеседник в спецслужбах.

РПЦ ранее передала Венгрии украинских пленных