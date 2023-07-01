Он отметил, что это также нарушение правовой системы ЕС, которая должна наоборот – объединять стран-членов. По его мнению, это представляет опасность для всего Евросоюза.

Смотрите также Санкции, гарантии безопасности и заявления Орбана: главные результаты саммита ЕС в Брюсселе

Подоляк высказался по поводу действий Венгрии

Советник главы Офиса Президента заверил, что сейчас наша страна делает все возможное, чтобы соответствовать требованиям членства в Европейском Союзе. Несмотря на это, его возмущает, что есть некоторые члены, которые откровенно пренебрегают такими стандартами.

Кажется, что Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены,

– заметил Подоляк.

Он отметил, что одним из таких членов ЕС является Венгрия, пытающаяся действовать против всего объединения. В частности, она неоднократно показывала лояльность российским действиям.

"В то же время, членом ЕС является Венгрия, которая блокирует санкционные меры против России и требует не допустить поражения агрессора", – сказал он.

Напоследок Подоляк рассказал, что Украина даже, несмотря на условия военного положения, все равно внедряет реформы, чтобы стать одним из членов ЕС. Однако он откровенно не понимает, как Евросоюз может разрешать Венгрии поддерживать действия кремлевских властей.

Венгерские власти все время показывают лояльность к России