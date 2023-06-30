Орбан говорит, что в течение полномасштабной войны Украина "не добилась никаких успехов". Более того, он просит ЕС не предоставлять нашему государству финансирование.
Смотрите также "Путин не военный преступник, а Украина не суверенное государство": Орбан снова отличился
Какой бред снова наговорил Орбан
Во время интервью премьер-министр акцентировал свой разговор на экономическо-финансовом положении Венгрии и Евросоюза и в этом контексте вновь затронул тему российско-украинской войны и помощи Украине.
По его словам, Украина получила 70 миллиардов евро за полтора года, "это тоже большая проблема", а сейчас еще 50 миллиардов дадут воюющей стране.
Венгерский премьер настаивает, что ЕС неправильно решил поддерживать Украину в войне "так, чтобы Россия потерпела поражение".
Прошло полтора года, а результат нулевой, даже отрицательный. Мы не нанесли поражения России, политическое руководство России на своих должностях, российская экономика чувствует себя очень хорошо. А мы, наоборот, страдаем от инфляции и больше нет денег, чтобы поддерживать украинцев,
– выдал Орбан.
Он снова повторил, что необходимо прекращение огня и мирные переговоры, иначе "много людей погибнут". Кроме того, политик подверг сомнению то, что в Украине европейские средства тратят по назначению.
"В бюджете ЕС уже нет денег. Где эти деньги? Думаю, мы знаем ответ, они где-то в Украине. Где деньги венгров, где деньги поляков? Боюсь, что в Украине. Они отдают их на войну, которой не должно быть", – жалуется венгерский премьер.
Недавние скандальные заявления Орбана
- В одном из своих интервью Орбан заявил, что следует прекратить поставки вооружения в Украину. Он подчеркнул, что нужно "мириться" с Россией и оставить все так, как есть.
- Премьер Венгрии абсурдно заявил, что победа Украины якобы "невозможна". Также пророссийский политик осмелился сказать, что наше государство якобы "перестало быть суверенным". Кроме того, заявил, что не считает Путина военным преступником.
- В ОП жестко отреагировали на такие циничные заявления Орбана. Михаил Подоляк заявил, что венгерский премьер не уважает свою страну, ведь он утаптывает репутацию Венгрии в историческую грязь,