Орбан говорит, что в течение полномасштабной войны Украина "не добилась никаких успехов". Более того, он просит ЕС не предоставлять нашему государству финансирование.

Смотрите также "Путин не военный преступник, а Украина не суверенное государство": Орбан снова отличился

Какой бред снова наговорил Орбан

Во время интервью премьер-министр акцентировал свой разговор на экономическо-финансовом положении Венгрии и Евросоюза и в этом контексте вновь затронул тему российско-украинской войны и помощи Украине.

По его словам, Украина получила 70 миллиардов евро за полтора года, "это тоже большая проблема", а сейчас еще 50 миллиардов дадут воюющей стране.

Венгерский премьер настаивает, что ЕС неправильно решил поддерживать Украину в войне "так, чтобы Россия потерпела поражение".

Прошло полтора года, а результат нулевой, даже отрицательный. Мы не нанесли поражения России, политическое руководство России на своих должностях, российская экономика чувствует себя очень хорошо. А мы, наоборот, страдаем от инфляции и больше нет денег, чтобы поддерживать украинцев,

– выдал Орбан.

Он снова повторил, что необходимо прекращение огня и мирные переговоры, иначе "много людей погибнут". Кроме того, политик подверг сомнению то, что в Украине европейские средства тратят по назначению.

"В бюджете ЕС уже нет денег. Где эти деньги? Думаю, мы знаем ответ, они где-то в Украине. Где деньги венгров, где деньги поляков? Боюсь, что в Украине. Они отдают их на войну, которой не должно быть", – жалуется венгерский премьер.

Недавние скандальные заявления Орбана