Інформацію про те, що РПЦ планує передати Угорщині українських полонених у коментарі 24 Каналу підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов.
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Уряд Угорщини їде в Росії, щоб обговорити угоду щодо полонених
За даними "РБК-Україна", 8 – 11 серпня у Росію, ймовірно, приїдуть представники угорського уряду, щоб обговорити черговий раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження".
Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права,
– розповів співрозмовник видання.
Повідомляється, що з російської сторони "переговорником" виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру – Антон Юрійович Севрюк).
Антоній обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату.
В Орбана планують забрати полонених з угорським корінням
За словами співрозмовника видання, Угорщина не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Водночас російські спецслужби займаються пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку.
До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10 – 15 українських військових.
"Вимога угорців – угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна – угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", – розповів співрозмовник у спецслужбах.
РПЦ раніше передала Угорщині українських полонених
- На початку червня Угорщина підтвердила заяву РПЦ про передачу полонених українців. Це рішення не було узгоджене з Україною.
- Глава РПЦ Кіріл передав Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. В Офісі Президента України дії РПЦ назвали піаром та спробою відбілити свою репутацію.
- Офіційний Київ розкритикував дії Угорщини, яка не узгоджувала повернення полонених з Україною. У відповідь віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн цинічно сказав, що Україна повинна подякувати Будапешту.
- Україні вдалося повернути п'ятьох полонених з Угорщини. Зокрема, 20 червня речник МЗС України Олег Ніколенко 20 червня повідомив, що посольству України в Будапешті у взаємодії з Координаційним штабом вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовослужбовців.
- 23 червня Олег Ніколенко розповів, що з Угорщини повернули ще двох полонених. Наразі МЗС працює, щоб повернути решту українців.