Угорщина ж такими діями, на думку Подоляка, "обнулює" цінності Європейського Союзу. У прямому ефірі телемарафону він закликав ЄС призупинити членство Угорщини, передає 24 Канал.

Читайте також Передача українських військовополонених Угорщині: МЗС викликало на килим повіреного країни

Передача військових – стандартний піар РПЦ

Михайло Подоляк припустив, що військовополонені, яких Московський патріархат передав Угорщині є жителями Закарпаття. Проте чіткої інформації він не має, адже визволення військових з російського полону з Києвом не узгоджувалося.

Також Подоляк зазначив, що дії РПЦ – звичайний піар і спроба "обілити" свою репутацію.

РПЦ сьогодні є невід'ємною частиною Збройних Сил Росії, які атакують іншу країну. І вона мотивує військовослужбовців Росії вбивати українців. І на тлі цієї дикої репутації, яку всі в світі сьогодні розуміють, РПЦ шукає можливість якось проявити свої християнські нахили, яких в неї немає,

– заявив Подоляк.

Натомість віцепрем'єр Угорщини заявив, що українці завдячують свободою саме РПЦ, адже це був її "жест".

Важливо! РПЦ заявили про передачу 11 українських військовополонених 8 червня. Експерти переконані, що так Путін намагається актуалізувати тему так званого "закарпатського сепаратизму".

Угорщина продовжує підігравати Росії

Радник Офісу Президента також переконаний, що і Угорщина як країна наразі робить "усе, щоб якомога більше українців вбивали". Зокрема, вже не перший рік саме Будапешт блокує санкції, передачу зброї та фінансову допомогу.

Пригадав Подоляк і про візити до Москви голови угорського МЗС Петера Сіярто. Водночас він зазначив, що Угорщина – це проблема не України, а Європейського Союзу.

Якщо у вас є країна, яка демонстративно, маніфестно обнулює репутацію ЄС, обнулює ваші цінності, то будь ласка, ухваліть відповідні організаційні рішення. Призупиніть членство Угорщини, для того, щоб вона усвідомила: ти або в Європі, або в Росії,

– повідомив Подоляк.

Також Михайло Подоляк заявив, що для України питання Угорщини очевидне. Та змінити щось там неможливо, поки Віктор Орбан залишається при владі. Зауважив він і на тому, що Угорщина – це єдина країна Європи, де російська пропаганда домінує "тотально".

Скандал з передачею Угорщині полонених: коротко