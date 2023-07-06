На кадрах видны как первые эмоции детей после встречи с матерью, так и воинов, которые из плена вернулись в Украину. Опубликованные кадры никого не оставляют безразличным.

Обратите внимание Пришлись к родной земле: первые кадры возвращения украинских защитников из плена.

Эмоции возвращенных украинцев

10-летняя Варвара и 6-летний Ренат, которых россияне депортировали с временно оккупированной территории, 1,5 года не видели своей матери. Видео встречи детей с мамой уже стало вирусным в сети и растрогало украинцев.

Кроме того, на кадрах СБУ видны первые эмоции вернувшихся пленных. Похудевшие и истощенные, но непокоренные украинские воины не скрывали своих эмоций. Кое-кто всем телом приходился к родной земле.

Эксклюзивные кадры по обмену пленными: смотрите видео

В СБУ подчеркнули, что продолжают делать все для того, чтобы вернуть домой всех пленных и депортированных украинцев.

Кого вернули в рамках обмена

Среди 45 возвращенных украинцев, 1 офицер и 42 солдата и сержанта. В частности, вернулись и раненые защитники – воины Донецкого, Бахмутского, Запорожского и Харьковского направлений. Среди возвращенных есть защитники "Азовстали". Самому младшему из пленных – 21 год.

В общем удалось вернуть:

20 воинов ВСУ, из которых 10 – бойцы ТРО;

10 бойцов Нацгвардии;

4 пограничников;

1 моряка;

2 гражданских – работника "Азовстали" и активиста из Херсона.

Двое из возвращенных военнослужащих считались пропавшими без вести.

Это уже 47-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Домой вернулись 2 576 украинцев.