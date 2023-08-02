Журналисты отметили, что операция, которая могла стать коммуникационным успехом для венгерского правительства, превратилась в дипломатическое осложнение. Таким образом, венгерская сторона была вынуждена давать объяснения, и инцидент лишь ухудшил дипломатические отношения между нашими странами.

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Как военнопленные прибыли в Венгрию в июне 2023 года

Авторы материала подчеркнули, что группа пленных, доставленная в Венгрию в июне 2023 года, состояла из молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет, которые "исчезли с радаров" более чем на год. Вероятно, эти 11 военных попали в плен вблизи города Купянск на северо-востоке Украины.

Тогда глава МИД Венгрии Петер Сиярто утверждал, что венгерское правительство не было причастно к перевозке военнопленных в страну, а саму акцию организовала Русская православная церковь. Хотя позже все же заявило, что венгерское правительство якобы "не было против этого шага".

Они свободные люди, они могут свободно передвигаться,

– сказал Сиярто.

В то же время юрист-международник Тамаш Гоффманн, комментируя слова министра иностранных дел Венгрии, отметил, что есть две возможности для того, чтобы воплотить этот план в жизнь: либо российская сторона уволила их, когда передала Венгрии, либо солдаты были переданы стране как военнопленные, и Венгрия впоследствии их уволила.

Также несколько независимых источников подтвердили журналистам, что, несмотря на венгерские фамилии военных, только один говорил по-венгерски и имел двойное гражданство.

Это подтвердил и спикер Управления Украины по делам военнопленных Петр Яценко. Он отметил, что говорится об одиннадцати гражданах Украины, которые имеют венгерское происхождение, но являются представителями украинского государства и народа.

Яценко также подтвердил, что пятерых вернувшихся в Украину Киев считает не пропавшими без вести, а военнопленными.

Также журналисты подчеркнули, что на военнопленных украинцев оказывалось психологическое давление. Это подтвердил и спикер МИД Украины Олег Николенко, сказав, что они получали ложную информацию.

У нас есть информация, что на них оказывалось психологическое давление, и они получали искаженную информацию. Мы также знаем, что ими манипулировали и что над группой, оставшейся в Венгрии, продолжают это делать,

– заметил спикер.

К тому же преподаватель Университета Корвина Андраш Рац сказал, что маршрут в Турцию, по которому везли украинских пленных "совсем не удивителен", поскольку раньше Россия осуществляла обмен через эту страну.

Пленных передала не РПЦ, а Россия

Андраш Рац также отметил, что учитывая, что военнопленных захватывает армия, их судьбу решает министерство обороны России. Поэтому перевозка военнопленных в Венгрию требовала тесного взаимодействия между церковью и правительством, и без одобрения российского государства эту операцию было бы трудно провести в чисто церковных рамках.

Тамаш Гоффманн также считает маловероятным, что это было межцерковное соглашение, поскольку церкви не могут задерживать людей.

"С юридической точки зрения, только Россия могла принять решение о передаче военнопленных", – сказал он.

Стоит отметить, что базирующемуся в Будапеште украинскому консулу не предоставили доступ к украинским гражданам. Кроме этого, представитель МИД Олег Николенко отметил, что украинская сторона рассматривает это тайное соглашение как часть сотрудничества Венгрии и России.

Мы также видим, что этот вопрос используется в политических целях, в том числе для ситуации в Закарпатье,

– сказал он.

Он добавил, что достаточно посмотреть на заявления премьер-министра Венгрии, утверждающего, что якобы не было российских военных преступлений в Украине, что Путин не является преступником, а Украина якобы не суверенное государство.