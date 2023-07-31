После этого они требовали возвращения автобуса с детьми обратно в Украину. Однако дети вышли на улицу и начали петь гимн Украины.

Смотрите также Глава МИД Венгрии "наванговал" Украине еще 4 года войны: Словакия поставила его на место

Что известно об инциденте на венгерской границе

По словам Олега Мельника, пограничники начали перерывать личные вещи детей и, наконец, нашли просроченный жгут, поэтому призвали развернуть автобус.

И тут нас порвало! Дети – на улицу, гимн Украины, вырывание мобилки из руки, перевод затворов автоматов и требование снять с моих плеч флаг Украины! Я требовал переводчика (они не знают английского), консула Украины и сказал – я флаг Украины не сниму с себя,

– написал руководитель ансамбля.

Дальше пограничники, по его словам, бегали вокруг них с автоматами.

Он отметил, что границу они пересекали о 15:20 26 июля 2023 года на пункте пропуска "Лужанка". Также Олег Мельник отметил, что трое пограничников, в частности Питер, Юзеф и еще один тихонько выражали украинцам свою солидарность.

Несмотря на все, украинские дети попали на Международный детский фольклорный фестиваль в Боснии и Герцеговине и выступили в Сараево.

Олег Мельник призвал Президента Украины, Кабмин, Офис Президента, МИД, Минкульт, пограничников отреагировать на инцидент.

Обратите внимание! По состоянию на 11:50 31 июля ни венгерские пограничники, ни другие официальные структуры не комментировали ситуацию.

Дети пели гимн Украины на границе: смотрите видео

Орбану показали "будущее венгерской молодежи"

Адвокат и активист Золтан Керестени принес детский гроб в дом венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы показать будущее венгерской молодежи. Ведь венгерский политик славится дружбой с Россией.

Кроме того, активисты пытались сорвать выступление Орбана в румынском городке Бэиле-Тушнад. Подробнее об этом читайте по ссылке.