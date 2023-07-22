Принес гроб к дому Орбана адвокат и активист Золтан Керестени. Он преследовал цель детским гробом выразили протест. Его возмущает тот факт, что Венгрия продолжает поддерживать связи с Россией.

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Показал "будущее венгерской молодежи"

На фотографиях, которые Керестени выложил в сеть, можно увидеть надпись на гробу – "Будущее венгерской молодежи". Правозащитник напомнил своим землякам 1989 год. Тогда состоялась церемония перезахоронения главы правительства Имре Надя. И тогда с речью у гроба политика выступал еще молодой Орбан.

Сегодня выступавший там молодой человек стал премьер-министром. Он поступил так же, как и его деспотические предшественники: связал судьбу Венгрии с путинским, советско-российским типом государства или даже с китайской компартией,

– подчеркнул активист.

По его словам, экономический кризис в Венгрии провоцируют именно тесные связи с Россией. Также это влияет на высокий уровень инфляции, урезание заработной платы и проблемы как с медициной, так и с образованием внутри страны.

"Сейчас у нас нет советских войск, как в 1989 году. Но есть путинские агенты влияния, которые скрыто или даже публично разжигают ненависть в венгерской общественной жизни и политике. Теперь мы должны с ними бороться! Иначе будущее венгерской молодежи останется в гробу", – добавил Керестени.

Детский гроб принес активист под дом Орбана / Фото из фейсбука Керестени

Заметим, что на протест мгновенно отреагировали правоохранители. По данным местных СМИ, к дому Орбана в Фелчуте оперативно прибыли полицейские. Они не только провели обыск автомобиля Золтана Керестени. Мужчине еще и грозит уголовная ответственность. Причина: якобы злоупотребление правом на собрание.

Тем временем выступление Орбана пытались сорвать, пишет Telex. По имеющейся информации, произошло это в румынском городке Беиле Тушнад, где он произносил речь.

Собралось около 50 – 60 националистов