В Венгрии еще раз идут на шантаж, чтобы достичь желаемого для себя результата. Представители страны выступили против выделения средств и объяснили свою позицию.

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Хотят снятие санкций

Свою резкую позицию венгры озвучили во время обсуждении создания спецсекции, направленной на помощь нашему государству в Европейском фонде мира. Представители Будапешта отметили, что деньги не будут выделять до того момента, пока в Киеве не будут отменены санкции, наложенные на венгерский OTP Bank. Заметим, что он был признан "международным спонсором войны". Причина – сотрудничество с российскими военными.

Обратите внимание, что OTP Bank внесло в список международных спонсоров войны НАПК. Венгерский банк фактически признал так называемые "Л/ДНР", а также кредитовал военных страны-агрессора.

Сийярто продолжает иронизировать

Не обошлось без иронической шутки от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Она была связана с названием Европейского фонда мира. Будапешт и в этот раз не упустил возможности продвигать нарратив о том, что якобы "Запад спонсирует и затягивает войну". И что происходит это, собственно, из-за поставок нашему государству оружия.

Мы не можем вести переговоры о новых финансовых обязательствах Фонда, пока не будет решен вопрос с OTP,

– подчеркнул Сийярто.

Заслуживает внимания! Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне сообщил о создании специальной секции для помощи Украине в Европейском фонде мира. За четыре года нашему государству на оборонные нужды будут выделять по 5 миллиардов евро.

Напомним, что Венгрия не в первый раз блокирует выделение нашему государству средств. Будапешт продолжает использовать дело OTP для шантажа ЕС.

Следует понимать, что Венгрия активно поддерживает Россию, блокирует новые санкции, вводимые ЕС. И это, по словам Михаила Подоляка, свидетельствует о "пренебрежении ценностями Евросоюза".