Приніс труну до будинку Орбана адвокат і активіст Золтан Керестені. Він мав на меті дитячою труною висловили протест. Його обурює той факт, що Угорщина продовжує підтримувати зв'язки з Росією.
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Показав "майбутнє угорської молоді"
На світлинах, які Керестені виклав у мережу, можна побачити напис на труні – "Майбутнє угорської молоді". Правозахисник нагадав своїм землякам 1989 рік. Тоді відбулася церемонія перепоховання глави уряду Імре Надя. І тоді з промовою біля труни політика виступав молодий іще Орбан.
Сьогодні молодий чоловік, який виступав там, став прем'єр-міністром. Він вчинив так само, як і його деспотичні попередники: пов'язав долю Угорщини з путінським, радянсько-російським типом держави або навіть із китайською компартією,
– наголосив активіст.
За його словами, економічну кризу в Угорщині провокують саме тісні зв'язки з Росією. Також це впливає на високий рівень інфляції, врізання заробітної платні та проблеми як з медициною, так і освітою всередині країни.
"Зараз у нас немає радянських військ, як у 1989 році. Але є путінські агенти впливу, які приховано або навіть публічно розпалюють ненависть в угорському суспільному житті та політиці. Тепер ми повинні з ними боротися! Бо так майбутнє угорської молоді залишиться в труні", – додав Керестені.
Дитячу труну приніс активіст під будинок Орбана / Фото з фейсбука Керестені
Зауважимо, що на протест миттєво відреагували правоохоронці. За даними місцевих ЗМІ, до помешкання Орбана в Фелчуті оперативно прибули поліцейські. Вони не лише провели обшук автівки Золтана Керестені. Чоловікові ще й загрожує кримінальна відповідальність. Причина: буцімто зловживання правом на зібрання.
Тим часом виступ Орбана намагалися зірвати, пише Telex. За наявною інформацією, сталося це у румунському містечку Беїле Тушнад, де він виголошував промову.
Зібралися близько 50 – 60 націоналістів
- ЗМІ кажуть, що на територію фестивалю Тушваньош прагнули потрапити близько 50 – 60 націоналістів. Вони були з румунськими прапорами. Власне, Орбан виступав на заході у цьому курортному містечку.
- Відомо, що протестувальникам перегородили шлях правоохоронці. Цікаво, що сам Віктор Орбан назвав їх "румунськими арміями".
- Зауважимо, що протести націоналістів не вщухали. Щойно Орбан завершив свій виступ, вони розмахували прапорам Румунії та ще гучніше скандували.
- Варто звернути увагу на угорських учасників заходу. Вони, у відповідь на викрики протестувальників, виконали гімн секеїв. Мовиться про етнічну групу мадярів у Румунії.
- Тим часом мікроавтобус з Орбаном намагався покинути фестиваль. У ЗМІ кажуть, що на заході прем'єра охороняла велика кількість місцевих спецпризначенців.