Після цього вони вимагали повернення автобуса з дітьми назад в Україну. Проте діти вийшли на вулицю та почали співати гімн України.

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Що відомо про інцидент на угорському кордоні

За словами Олега Мельника, прикордонники почали переривати особисті речі дітей та врешті знайшли протермінований джгут, тому закликали розвернути автобус.

І тут нас порвало! Діти – на вулицю, гімн України, виривання мобілки з руки, переведення затворів автоматів, і вимога зняти з моїх плечей прапор України! Я вимагав перекладача (вони не знають англійської), консула України та сказав – я прапор України не зніму з себе,

– написав керівник ансамблю.

Далі прикордонники, за його словами, бігали довкола них з автоматами.

Він зазначив, що кордон вони перетинали о 15:20 26 липня 2023 року на пункті пропуску "Лужанка". Також Олег Мельник відзначив, що троє прикордонників, зокрема, Пітер, Юзеф та ще один тихенько висловлювали українцям свою солідарність.

Попри все, українські діти таки потрапили на Міжнародний дитячий фольклорний фестиваль в Боснії та Герцеговині та виступили в Сараєво.

Олег Мельник закликав Президента України, Кабмін, Офіс Президента, МЗС, Мінкульт, прикордонників відреагувати на інцидент.

Зверніть увагу! Станом на 11:50 31 липня ані угорські прикордонники, ані інші офіційні структури не коментували ситуацію.

Діти співали гімн України на кордоні: дивіться відео

Орбану показали "майбутнє угорської молоді"

Адвокат і активіст Золтан Керестені приніс дитячу труну до будинку угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб показати майбутнє угорської молоді. Адже угорський політик славиться дружбою з Росією.

Окрім того, активісти намагались зірвати виступ Орбана в румунському містечку Беїле-Тушнад. Детальніше про це читайте за посиланням.