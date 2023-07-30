Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спробував натякнути на нібито "втому" від бойових дій у нашій державі. Він розкритикував позицію Євросоюзу щодо України.

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Що саме сказав Сіярто про Україну та ЄС

Голова угорської дипломатії спрогнозував, що війна Росії проти України триватиме ще 4 роки. Він не зробив цей прогноз від власного імені, а послався на нібито позицію Брюсселю.

ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідувати?

– сказав він.

Що відповів Влаховський

Голова МЗС Словаччини не залишив без уваги заяву свого угорського колеги. Мирослав Влаховський опублікував у соцмережах допис, в якому красиво поставив на місце Петера Сіярто.

Дорогий Петере, будь ласка, не розповідай, що думають інші люди, поки не спитаєш їх. ЄС складається з 27 країн. Я не пам'ятаю жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме чотири роки,

– написав він.

За його словами, "війну можна припинити завтра". Влаховський наголосив, що у цій ситуації проблемою є не Євросоюз, а Росія.

Словацький міністр завершив свій допис нагадуванням про повстання в Угорщині, яке придушили радянські війська. Він написав угорську фразу Ruszkik haza! Legyen béke! ("Росіяни додому! Хай буде мир!") і вказав рік – 1956.

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