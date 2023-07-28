Угорський прем'єр стверджує, що нібито єдиний спосіб припинити розв'язану Росією війну – це переговори. За його словами, зажди є сенс говорити про мир, коли йде війна.

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Орбан закликав до переговорів, попри атаки Росії на порти України

"Після війни сотням тисяч людей буде важко жити повноцінним життям, тому ми повинні говорити про мир. Якщо голос миру не буде достатньо сильним, суспільство буде сприймати війну як вирішення проблеми. Цю ситуацію можна вирішити лише шляхом дипломатії та переговорів", – сказав він.

Втім, Орбан з невідомих причин не коментує рішення Росії вийти із зернової угоди та атаки окупантів на портову інфраструктуру України.

Орбан знову повторив свої цинічні заяви, мовляв, "Україна вже давно практично втратила свій суверенітет", а також те, що у Києва "закінчилися засоби" для ведення війни.

У своїх фантазіях Орбан згадав про колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Зокрема, він стверджує, що з початком повномасштабного вторгнення країнам Заходу треба було "локалізувати війну, як це зробила Ангела Меркель".

Прем'єр Угорщини зазначив, що Захід нібито "воюватиме до останнього українського солдата".

Це те, що треба було зробити зараз. Це те, що ми пропонували. Захід зараз цього не робить. Він посилає гроші, зброю. Звичайно, українці воюють. Захід воює до останнього українського солдата,

– заявив Орбан.

Яка позиція в Орбана щодо війни Росії проти України