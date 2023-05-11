Що відбувається у Словаччині, які загрози існують для України, хто в цьому винен та як завадити проросійському реваншу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про кризу в Словаччині

Словаччина нині переживає політичну кризу. Напередодні уряд країни фактично остаточно розвалився: міністр сільського господарства Самюель Валчан змушений був піти у відставку через корупційний скандал, а голова МЗС Растислав Качер – через публічний конфлікт з прем'єром Едуардом Геґером.

Останній теж триматися за крісло не став та оголосив голові держави – президентці Зузані Чапутовій, що йде у відставку. Та змушена була оголосити про заміну аж до дострокових виборів, які були призначені на 30 вересня 2023 року.



Едуард Геґер і Зузанна Чапутова / фото Sme / Jozef Jakubco

Зверніть увагу! Відставка Геґера стала фінальним акордом тривалої політичної агонії – ще восени минулого року правляча коаліція втратила більшість у парламенті внаслідок демаршу союзників з партії SaS.



У вересні 2022 року уряд Геґера отримав вотум недовіри і з того часу він перебував на посаді з приставкою "тимчасового виконувача обов'язків". У цьому статусі політик протримався до травня 2023 року, а після цього вирішив піти на "вільні хліби". До речі, одним із фінальних акордів стала рекордно швидка передача Україні 13 МіГ-29, що було невипадково й пов'язано з ризиками зміни політичної кон'юнктури в країні.

Керувати країною протягом цього часу буде так званий уряд технократів (в Словаччині його називають "урядом експертів") на чолі з чинним заступником голови Національного банку Словаччини – Людовітом Одором. Що цікаво, Одор – етнічний угорець і є першим в історії Словаччини угорцем на посаді прем'єра.



Людовіт Одор / фото TASR

Про що говорять останні соцопитування

Останнє соцопитування в Словаччині вказує на тренд зростання підтримки популістів. І не звичайних, а власне проросійських. Опитування агенції Ipsos на замовлення порталу Dennik N віддає вперше за останні два роки першість електоральних симпатій словаків партії Smer-SD –колишнього прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

За Smer-SD готові віддати свій голос 16,2% виборців, на другому місці лідер попередніх опитувань – партія "Голос" із 16%. Далі йдуть "Прогресивна Словаччина" (11,1%), "Республіка" (8,6%), "Ми – родина" (8,5%), а також ліберальна "Свобода і солідарність" (6,4%) та Християнсько-демократичний рух (5,7%).

Наразі не долає необхідний до потрапляння до Народної Ради 5-відсотковий бар'єр партія-переможець виборів-2020 OĽANO експрем'єра Ігоря Матовича (лише 4,8%).

Стільки ж у нової партії "Демократи" ще одного колишнього прем'єра і колишньої зірки партії OĽANO Едуарда Геґера. Втім, вона має перспективи до збільшення своєї частки, адже опитування проходило лише через два дні після оголошення про появу політсили).

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Соціологія вказує, що шанси повернення Роберта Фіцо до влади великі. І це дуже велика проблема.

Хто такий Роберт Фіцо і яку загрозу становить для України

Роберт Фіцо – один із давніх, послідовних прихильників Росії у ЄС та, мабуть, найцінніший кадр росіян після Орбана та Сійярто.



Віктор Орбан та Роберт Фіцо / фото Hungary Today

Біографія Фіцо строката – він юрист і фахівець з кримінального права, темою його дисертації була практика смертної кари в Чехословаччині (до 1 січня 1993 року дві країни були об’єднані в межах однієї держави).

Політичні погляди Фіцо доволі химерні. Він був членом комуністичної партії і залишався в її рядах навіть після перемоги Оксамитової революції та припинення радянської окупації. Фіцо залишився на лівих позиціях, та все ж змінив політичну приналежність – він приєднався до поміркованої Демократичної лівої Партії, але згодом йому стало затісно в її лавах і він створив власну політичну силу – партію Smer.

він приєднався до поміркованої Демократичної лівої Партії, але згодом йому стало затісно в її лавах і він створив власну політичну силу – партію Smer. Спочатку вона мала за повну назву Smer – Tretia Cesta, що можна перекласти як "Курс – третій шлях", але пізніше політтехнологи вирішили все ж уникати паралелей з неофашистами, які заброньювали за собою цю частину політичного спектру. Таким чином, з 2005 року партія Фіцо позбулася "третього шляху" та стала Smer-SD, у даному випадку SD – не Sicherheitsdienst, а "соціальна демократія".

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Ребрендинг допоміг – у 2006 році партія Фіцо перемогла та стала основою коаліції, а сам Фіцо вперше став прем'єр-міністром. У 2012 році Smer-SD знову перемогла, але цього разу отримала більшість (83 мандати зі 150), а тому Фіцо сформував однопартійний уряд.

Правління Роберта Фіцо завершилось ганьбою – навесні 2018 року спокійну та тиху країну сколихнули масові акції протесту. Тоді десятки тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої. 27-річний журналіст видання Aktuality.sk розслідував корупцію в уряді Фіцо та його зв'язки з італійською мафією –калабрійською "Ндрангетою".

Вбивство Яна Куцяка спровокувало масові протести в Словаччині / фото Getty Images

Фіцо до останнього не бажав втрачати владу. У всьому традиційно звинувачував Сороса (нічого не нагадує?), але все ж змушений був піти, коли на вулиці вийшло понад 10% мешканців Братислави, масові протести були й в інших містах.

Після відставки Фіцо не пішов з політики і став акцентовано грати на боці Росії в амплуа затятого євроскептика.

Антиукраїнські заяви Фіцо та відвертий проросійський курс

Новий зоряний час скандального політика настав у 2022 році – Фіцо відзначився антиукраїнськими заявами і робив усе можливо, щоб заблокувати санкції проти Росії та підтримку України, що її здійснював уряд Геґера.

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Політик буквально відкрив "скриньку Пандори" у твітері і почав штампувати асболютно дикі заяви – ставив під сумнів факти геноциду в Бучі, коли жертвами російських воєнних злочинців стали сотні мирних українців.

Дивно, як він ще не поїхав до Путіна на парад 9 травня. Там би Фіцо органічно виглядав на тлі пригнічених й ображених облич диктаторів.



Роберт Фіцо – давній друг Путіна в Європі / фото EPA

Фіцо не зупинявся навіть перед відвертим злочином і публікував у соцмережах секретні дані про транспортування словацькою територією комплексів С-300. Таким чином Фіцо фактично шпигував на користь Росії.

На жаль, судова справа проти російського агента завершилась нічим. Так само, як і історія з можливим судовим позовом міністра оборони Словаччини Ярослава Надя до Фіцо, який намагався заблокувати передачу Україні Міг-29.

Зверніть увагу! Фіцо заявив, що в разі перемоги не лише припинить збройну допомогу Україні, але й за прикладом Угорщини буде вимагати, щоб територією Словаччини взагалі не йшла допомога Києву.



Відзначимо, що Словаччина є важливим логістичним хабом для ЗСУ, країна ремонтує військову техніку ЗСУ, а також виробляє, зокрема, САУ Zuzana 2.

Україна може отримати реального ворога

Головною зброєю Фіцо та його однодумців був популізм – проблеми Європи та Словаччини в економіці політик прив'язав не до Росії, як прямого джерела, а до українського спротиву агресії. Фіцо заявляв, що війну в Україні у 2014 році розпочали "українські фашисти", загарбаний росіянами український Крим політик вважає частиною Росії, який ніхто не буде повертати законним власникам.

Звісно, не обійшов Фіцо тему багастраждального українського імпорту зерна та вдало розпалював переляк словацьких фермерів, а українські біженці (їх з початку російського вторгнення до Словаччини прибуло понад 300 000 людей) на думку Фіцо, взагалі ледь не причина всіх проблем у країні.

У разі перемоги Фіцо, у Росії може з'явитись ще один адвокат на рівні ЄС. Нині цю ганебну функцію виконує самотня Угорщина, але вже у вересні 2023 вона може отримати нового "союзника".

Україна ж отримає нового ворога, адже вся остання діяльність Роберта Фіцо – антиукраїнська. І це на контрасті з нинішніми лідерами Словаччини може стати реальним шоком.

Нагадаємо, в ЄС досі чинний принцип спільної згоди та діє право вето однієї країни, що може заблокувати спільне рішення решти 26 держав.

Як зупинити проросійський реванш

Вибори у Словаччині відбудуться 30 вересня 2023 року – і це добрі новини. Соціологія може за цей час змінитись і далеко не факт, що на користь проросійського Фіцо. Наразі перевага його партії відчутна, але не критична – це означає, що Smer-SD навіть у разі перемоги не матиме права на формування однопартійного уряду, а відповідно й не матиме всієї повноти влади й не ухвалюватиме одностайних рішень.

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Також запобіжником виступають самі демократичні інститути. До прикладу, щось подібне ми спостерігали в Італії, де після перемоги на виборах-2022 партії Fratelli d'Italia в коаліції з політсилою проросійського політика Сільвіо Берлусокні існували побоювання щодо міцності курсу на підтримку України по відбиттю російської агресії. Натомість нова прем'єрка Джорджа Мелоні швидко дала зрозуміти, що діятиме виключно в інтересах Італії та цивілізованого світу й тим більше не слухатиме представників п'ятої колони.

Чи можна очікувати чогось подібного від Роберта Фіцо, який давно заплямував себе численними скандалами і відвертою грою на боці Росії? Сумнівно, але надія на мудрість інших політиків і міцність політичних інститутів наразі зберігається.

Наступні кілька місяців будуть надважливі для опонентів Фіцо – вони мають знайти аргументи для виборців і переконати їх не голосувати за проросійських популістів і євроскептиків. Прикладом має стати сусідня Угорщина, яка свого часу припустилася помилки з Орбаном, а нині ніяк не може позбутися цієї ракової пухлини.

Нарешті важливим фактором виборів 30 вересня 2023 року можуть стати перемоги ЗСУ. За 14 місяців українці, в тому числі, завдяки потужній допомозі влади Словаччини та її громадян показали, що російський "король – голий". Нині ЗСУ готуються до контрнаступу – його результати можуть призвести до того, що в Роберта Фіцо не стане господарів та цілі в житті.