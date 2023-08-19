Їх звинувачують у зловживанні владою і злочинній змові. Про це розповів керівник поліції Стефан Хамран.

За його словами, голова Управління національної безпеки та колишній керівник шпигунського агентства, відомого як СІС, також звинувачуються у зловживанні владою у схожій, але окремій справі.

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Працівників розвідки та поліції звинувачують у змові

Хамран розповів, що семеро осіб вступили у змову як злочинна група на чолі з бізнесменом Пітером К. Їхньою метою було перешкоджання розслідуванню корупційних справ, які датуються періодом правління колишнього лівого прем'єр-міністра Роберта Фіцо до 2020 року.

В результаті їхніх дій четверо слідчих Національного кримінального агентства були затримані та звинувачені в маніпулюванні свідченнями. Проте суд пізніше відхилив ці звинувачення.

Також посадовців звинувачують у змові з метою позбутися співробітників органу безпеки, який видає допуски, що дозволяють чиновникам отримати доступ до секретної інформації.

Фіцо, який хоче повернутися до влади, заявив, що такий крок так близько до виборів має на меті зашкодити його партії та опозиції. Тому він:

назвав цю подію "поліцейським переворотом",

зажадав відставки Хамрана,

скликав позачергове засідання парламенту для обговорення цього питання.

Своєю чергою, опоненти експрем'єра вважають, що поліція повинна розслідувати усі звинувачення. Президентка Зузана Чапутова 18 серпня зустрілася з членами нинішнього тимчасового уряду, щоб обговорити це питання.

Варто зауважити, що ліва партія Фіцо "Смер – Соціал-демократія" програла загальні вибори 2020 року. Її замінив коаліційний уряд, партії якого проводили передвиборчу кампанію на антикорупційній платформі.

Відколи новий уряд прийшов до влади, низці високопосадовців, поліцейських, суддів, прокурорів, політиків та бізнесменів висунули звинувачення в корупції та інших злочинах.

Нехай поліція виконує свою роботу,

– заявив колишній прем'єр-міністр Едуард Геґер.

На Словаччину 30 вересня чекають дострокові вибори, адже уряд Геґера в грудні програв парламентський вотум недовіри.

Зверніть увагу! Роберт Фіцо, на відміну від попереднього уряду, виступає проти військової допомоги Україні у війні з Росією.