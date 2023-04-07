До 2022-го російські технічні фахівці були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині. Саме тоді, вважають у Міноборони, вони й могли завдати шкоди літакам.

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Росіяни могли навмисно пошкодити МіГ-29 у Словаччині

Після того, як опозиція на чолі з партією Smer-SD колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо різко розкритикувала уряд за відмову від винищувачів, міністр оборони Ярослав Надь пояснив: "Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки".

Також він розповів, що у літаках в минулому виявили несправності, які, як припустив міністр, могли навмисно спричинити російські технічні спеціалісти. Адже до минулого року представники держави-агресора були на авіабазі Сляч у Словаччині. У Міноборони країни вважають, що саме тоді росіяни й могли завдавати шкоди МіГ-29.

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"Могли дістатися тільки вони"

Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни,

– заявив Надь.

Хоча розслідування не довело навмисного саботування роботи літаків, Міноборони "відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі. Адже помилки продовжували з'являтися в місцях, до яких "могли дістатися тільки вони", додав міністр.

Колишній топпілот, генерал-лейтенант Любомир Свобода окремо припустив, що росіяни навмисно шкодили літакам.

"Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 годин. А в підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цим зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так. Я не знаю", – сказав він в інтерв'ю.

Тим часом російське посольство у Словаччині заявило, що постачання винищувачів Україні нібито призвело до "непередбачуваної і небезпечної ескалації "конфлікту", за яку будуть нести відповідальність ініціатори прийнятих рішень".

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Зверніть увагу! Станом на 30 березня Словаччина передала нам 4 МіГ-29. Ці винищувачі вже захищають українське небо. Загалом Братислава пообіцяла 13 таких літаків. Втім, Україні досі потрібні сучасні винищувачі.



Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що літаки типу "МіГ" і "Су", які наразі має наша держава, не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "Шахіди". Водночас винищувачі F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами дозволять збивати ці цілі ефективно. Крім того, F-16 – це платформа, що має широкий спектр озброєння, яким можна завдавати потужних ударів по наземних цілях, та навіть морських.