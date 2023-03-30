Олена Кондратюк – заступниця голови Верховної Ради – 29 березня виступила у парламенті Словаччини. Політикиня подякувала країні за підтримку.

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Від імені всіх українців, життя яких захищають військово-повітряні сили, висловлюю вам велику подяку,

– заявила Кондратюк.

Вона наголосила, що Україна вдячна Словаччині за:

гуманітарну допомогу;

зброю;

підтримку України на міжнародному рівні;

визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Перші МіГ-29 Словаччина передала Україні у другій половині березня. Їх передавали під словацьку версію пісні "Гей, соколи!".

"Чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані українським побратимам. Допомога не має кордонів. Ми зробили все, що могли, заради правильної справи!", – заявили тоді у Словаччині.

Загалом Братислава пообіцяла надати Україні 13 МіГ-29. Їхня перевага у тому, що захисники українського неба вже вміють користуватися цими літаками. Словаччина вже зняла з озброєння МіГ-29. Водночас Україні вони можуть допомогти врятувати сотні й тисячі життів.

Окрім того, у Словаччині запевнили, що продовжать надавати допомогу.