"Куб" – це самохідний зенітний ракетний комплекс, інформує 24 Канал. Його використовують для захисту Сухопутних військ, зокрема, танкових дивізій. ЗРК захищає від цілей, що рухаються на середніх та малих висотах.

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Які характеристики має "Куб"

ЗРК важить 32,4 тонни;

озброєння – 3 ракети;

Маса однієї ракети – 630 кілограмів;

час розгортання – 5 хвилин;

максимальна швидкість – 65 кілометрів на годину;

запас ходу – 500 кілометрів.

"Куб" може збивати повітряні цілі, які летять зі швидкістю 420 – 600 метрів за секунду. Зенітно-ракетний полк складається з 5 стартових батарей, батареї управління та допоміжних підрозділів. ЗРК має 2 самохідні установки на легкому гусеничному ходу. Ракета, довжиною до 6 метрів, захоплює ціль зі старту і супроводжує її відповідно до швидкості.

Цю техніку почали розробляти ще у 1958 році. СРСР взяв на озброєння комплекс у 1967 році. Цікаво, що тоді верше для роботи надзвукового двигуна використовувалося не рідке, а тверде паливо. ЗРК обладнали напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення.

Україна має "Куб"

Україна до початку повномасштабної війни мала на озброєнні ЗРК "Куб". У 2021 році в Україні представили модернізовану версію "Куба" – 2K12M1-2Д "Квадрат-2Д".

У комплексі замінили 99% аналогової елементної бази на нову цифрову. Відтак бойові можливості значно покращилися.