Елена Кондратюк – заместительница председателя Верховной Рады – 29 марта выступила в парламенте Словакии. Политик поблагодарила страну за поддержку.

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От имени всех украинцев, жизнь которых защищают военно-воздушные силы, выражаю вам большую благодарность,

– заявила Кондратюк.

Она подчеркнула, что Украина также благодарна Словакии за:

гуманитарную помощь;

оружие;

поддержку Украины на международном уровне;

признание России государством-спонсором терроризма.

Первые МиГ-29 Словакия передала Украине во второй половине марта. Их передавали под словацкую версию песни "Эй, соколы!".

"Четыре истребителя МиГ-29 успешно переданы украинским собратьям. У помощи нет границ. Мы сделали все, что могли, ради правильного дела!", – заявили тогда в Словакии.

В общей сложности Братислава пообещала предоставить Украине 13 МиГ-29. Их преимущество в том, что защитники украинского неба уже умеют воспользоваться этими самолетами. Словакия уже сняла с вооружения МиГ-29. В то же время, Украине они могут помочь спасти сотни и тысячи жизней.

Кроме того, в Словакии заверили, что продолжат оказывать помощь.