На референдумі людей запитували про підтримку змін до Конституції, щоб спростити скликання дострокових виборів. Хоч 98% проголосували ствердно, але голосування визнали недійсним.

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Причиною є те, що явка на референдумі була 27,25%, а бути не меншою ніж 50%.

Реакція президентки

Ініціаторкою референдуму стала проросійська опозиція на чолі з партією Smer-SD. Вони намагалися провести голосування ще з 2020 року й домогтися відставки уряду Едуарда Хегера.

Голова партії Smer Роберт Фіцо вважає референдум вдалим. Саме Фіцо взяв відповідальність за нього. На його думку, якщо така явка буде на парламентських виборах, то в Словаччині точно будуть зміни.

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова сказала, що поважає результати референдуму. Це стосується і тих, хто прийшов голосувати, і тих, хто висловив свою позицію неучастю.

Дату виборів потрібно обрати до кінця січня, щоб врешті покласти край політичній кризі. Важливо, щоб депутати якнайшвидше ухвалили поправку до Конституції про дострокові вибори в парламенті, – сказала президентка.

Вона зазначила, що до кінця січня готова скористатися повноваженнями й призначити тимчасовий уряд.

Зауважте! Уряд Словаччини 15 грудня отримав вотум недовіри від парламенту й пішов у відставку. Проти звільнення прем'єр-міністра Едуарда Хегера були лише 20 нардепів. Натомість 78 депутатів проголосували за.

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