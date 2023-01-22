На референдумі людей запитували про підтримку змін до Конституції, щоб спростити скликання дострокових виборів. Хоч 98% проголосували ствердно, але голосування визнали недійсним.
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Причиною є те, що явка на референдумі була 27,25%, а бути не меншою ніж 50%.
Реакція президентки
Ініціаторкою референдуму стала проросійська опозиція на чолі з партією Smer-SD. Вони намагалися провести голосування ще з 2020 року й домогтися відставки уряду Едуарда Хегера.
Голова партії Smer Роберт Фіцо вважає референдум вдалим. Саме Фіцо взяв відповідальність за нього. На його думку, якщо така явка буде на парламентських виборах, то в Словаччині точно будуть зміни.
Президентка Словаччини Зузанна Чапутова сказала, що поважає результати референдуму. Це стосується і тих, хто прийшов голосувати, і тих, хто висловив свою позицію неучастю.
Дату виборів потрібно обрати до кінця січня, щоб врешті покласти край політичній кризі. Важливо, щоб депутати якнайшвидше ухвалили поправку до Конституції про дострокові вибори в парламенті, – сказала президентка.
Вона зазначила, що до кінця січня готова скористатися повноваженнями й призначити тимчасовий уряд.
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