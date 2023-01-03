Про це йдеться у розслідуванні агентства Reuters, яке ідентифікувало людей, що активно брали участь у публічних акціях у Німеччині та закликали до "укладання миру" з Росією. У списку агентів Кремль опинилися Макс Шлунд, Олена Колбаснікова, Андрій Харковський, Олег Єрьоменко, В'ячеслав Сейвальд і Ян Рідель.

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Серед агентів Путіна уродженка України

Макс Шлунд у минулому був Ростислав Теслюк, але 10 років тому після переїзду до Німеччини змінив ім'я. Він – колишній російський офіцер Військово-повітряних сил.



Російські агенти впливу в Німеччині / Скриншот зі сторінки Reuters

Останніми місяцями він їздив на окуповану Росією територію сходу України. Нещодавно російська урядова агенція Россотрудничество, яка перебуває під санкціями ЄС за управління мережею "агентів впливу", оплатила Шлунду квиток на літак до Москви на конференцію, на якій основним доповідачем був Владімір Путін.

На прохання Reuters прокоментувати цю інформацію Шлунд відповів: "Відвали! Слава Росії!"

Ще одна пропагандистка, яка працювала зі Шлундом, – уродженка України Олена Колбаснікова. Вона стала популярною у проросійських колах після того, як заявила, що "через русофобію" її звільнили з клініки, де вона працювала медсестрою.

Колбаснікова і Шлунд / Фото з інстаграму родичів

Влітку Шлунд і Колбаснікова розіслали повідомлення у телеграмі з запрошенням "однодумців" на "день музики, їжі та спорту" у Дюссельдорфі. Місце проведення було прикрашене прапорами чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Пізніше один з чеченських міністрів Ахмед Дудаєв висловив подяку пропагандистам.

Шлунд і Колбаснікова їздили на тимчасово окуповані території Донбасу, де роздавали "гумдопомогу". Сюжет про їхню поїздку було показано на прокремлівському пропагандистському каналі Царьград.

Один з агітаторів знайомий з Гіркіним

Ще один проросійський пропагандист у Німеччині – Андрій Харковський, який є членом прокремлівського Союзу воїнів-козаків Росії та зарубіжжя, що підтримує війну проти України.



Андрій Харковський / Фото з "Однокласників"

Харковський родом із Томської області Росії, нині мешкає у Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і має невеликий бізнес із вантажоперевезень. Харковський брав участь у з’їзді "козаків" у Ганновері, де також були присутні російські дипломати.

На проросійських заходах був помічений російсько-німецький бізнесмен Олег Єрьоменко, який стверджував, що українську молодь вчать ненавидіти Росію.

Серед клієнтів будівельної компанії Єрьоменко – Російська православна церква в Берліні. Він входить до правління організації "Десант", що складається з колишніх російських військовослужбовців. 2020 року Єрьоменко був серед невеликої групи людей, нагороджених за заслуги перед Росією послом країни в Німеччині.



Єрьоменко і Гіркін / Фото "ВКонтакте"

Також Єрьоменко знайомий з російським терористом Ігорем Гіркіним. Він підтвердив Reuters, що працював на російську військову розвідку ГРУ.

Російські наративи просуває відкритий неонацист

Також російські наративи у Німеччині просуває адміністратор німецькомовного телеграм-каналу Putin Fanclub В'ячеслав Сейвальд. У соцмережах він публічно підтримував неонацизм, висловлював прихильність "Альтернативі для Німеччини" й фігурував у доповіді баварської спецслужби – Управління з питань захисту Конституції – як такий, що підтримує антисемітські теорії змови.

В'ячеслав Сейвальд / Фото з ютубу

На мітингу в Кельні Reuters впізнало мотоцикліста зі східної Німеччини Яна Ріделя, який очолює групу під назвою "Німецько-російські душі" публікує в Інтернеті повідомлення нібито про "звірства" української армії і збирає гроші для російської байкерської банди "Нічні вовки", яка перебуває під санкціями США і ЄС за підтримку війни Путіна.



Як Рідель у Донецьку / Фото з фейсбуку групи Ріделя German-Russian Souls

Міністерство внутрішніх справ Німеччини в коментарі Reuters заявило, що "дуже серйозно" ставиться до будь-яких спроб іноземних держав або окремих осіб чинити вплив, особливо "в контексті російської агресивної війни проти України". У Кремлі на запитання Reuters не відповіли.