Об этом говорится в расследовании агентства Reuters, которое идентифицировало людей, активно участвовавших в публичных акциях в Германии и призывавших к "заключению мира" с Россией. В списке агентов Кремля оказались Макс Шлунд, Елена Колбасникова, Андрей Харьковский, Олег Еременко, Вячеслав Сейвальд и Ян Ридель.

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Среди агентов Путина уроженка Украины

Макс Шлунд, в прошлом Ростислав Теслюк, 10 лет назад после переезда в Германию он сменил имя. Он – бывший российский офицер Военно-воздушных сил.

Российские агенты влияния в Германии / Скриншот со страницы Reuters

В последние месяцы он ездил на оккупированную Россией территорию Востока Украины. Недавно российское правительственное агентство Россотрудничество, находящееся под санкциями ЕС за управление сетью "агентов влияния", оплатило Шлунду билет на самолет в Москву на конференцию, на которой основным докладчиком был Владимир Путин.

По просьбе Reuters прокомментировать эту информацию Шлунд ответил: "Отвали! Слава России!"

Еще одна пропагандистка, работавшая со Шлундом – уроженка Украины Елена Колбасникова. Она стала популярной в пророссийских кругах после того, как заявила, что "из-за русофобии" ее уволили из клиники, где она работала медсестрой.

Колбасникова и Шлунд / Фото из инстаграма родственников

Летом Шлунд и Колбасникова разослали сообщения в телеграме с приглашением "единомышленников" на "день музыки, еды и спорта" в Дюссельдорфе. Место проведения было украшено флагами чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Позже один из чеченских министров Ахмед Дудаев выразил благодарность пропагандистам.

Шлунд и Колбасникова ездили на временно оккупированные территории Донбасса, где раздавали "гумпомощь". Сюжет об их поездке был показан на прокремлевском пропагандистском канале "Царьград".

Один из агитаторов знаком с Гиркиным

Еще один пророссийский пропагандист в Германии – Андрей Харьковский, член прокремлевского Союза воинов-казаков России и зарубежья, поддерживающий войну против Украины.



Андрей Харьковский / Фото из "Одноклассников"

Харьковский родом из Томской области России, ныне проживающий в Тройсдорфе, юго-восточнее Кельна, имеет небольшой бизнес по грузоперевозкам. Харьковский участвовал в съезде "казаков" в Ганновере, где также присутствовали российские дипломаты.

На пророссийских мероприятиях был замечен российско-германский бизнесмен Олег Еременко, утверждавший, что украинскую молодежь учат ненавидеть Россию.

Среди клиентов строительной компании Еременко – Русская православная церковь в Берлине. Он входит в правление организации "Десант", состоящее из бывших российских военнослужащих. В 2020 году Еременко был среди небольшой группы людей, награжденных за заслуги перед Россией послом страны в Германии.



Еременко и Гиркин / Фото "ВКонтакте"

Также Еременко знаком с российским террористом Игорем Гиркиным. Он подтвердил Reuters, что работал на российскую военную разведку ГРУ.

Российские нарративы продвигает открытый неонацист

Также российские нарративы в Германии продвигает администратор немецкоязычного телеграм-канала Putin Fanclub Вячеслав Сейвальд. В соцсетях он публично поддерживал неонацизм, выражал приверженность "Альтернативе для Германии" и фигурировал в докладе баварской спецслужбы – Управления по защите Конституции – как поддерживающий антисемитские теории заговора.

Вячеслав Сейвальд / Фото с ютуба

На митинге в Кельне Reuters опознало мотоциклиста из восточной Германии Яна Риделя, который возглавляет группу под названием "Немецко-российские души" и публикует в интернете сообщение якобы о "зверствах" украинской армии, собирает деньги для российской байкерской банды "Ночные волки", которая находится под санкциями США и ЕС, в поддержку войны Путина.



Ян Ридель в Донецке / Фото из фейсбука группы Риделя German-Russian Souls

Министерство внутренних дел Германии в комментарии Reuters заявило, что "очень серьезно" относится к любым попыткам иностранных государств или отдельных лиц оказывать влияние, особенно "в контексте российской агрессивной войны против Украины". В Кремле на вопросы Reuters не ответили.