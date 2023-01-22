На референдуме спрашивали о поддержке изменений в Конституцию, чтобы упростить созыв досрочных выборов. Хотя 98% проголосовали "за", но голосование посчитали недействительным.

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Причиной является то, что явка на референдуме была 27,25%, а должна быть не менее 50%.

Реакция президента

Инициатором референдума стала пророссийская оппозиция во главе с партией Smer-SD. Они пытались провести голосование еще с 2020 года и добиться отставки правительства Эдуарда Хегера.

Глава партии Smer Роберт Фицо считает референдум удачным. Именно Фицо взял ответственность за него. По его мнению, если такая явка произойдет на парламентских выборах, то в Словакии точно будут изменения.

Президент Словакии Зузанна Чапутова сказала, что уважает результаты референдума. Это касается и тех, кто пришел голосовать, и тех, кто выразил свою позицию неучастием.

Дату выборов нужно выбрать до конца января, чтобы наконец положить конец политическому кризису. Важно, чтобы депутаты как можно быстрее приняли поправку в Конституцию о досрочных выборах в парламенте, – сказала президент.

Она отметила, что до конца января готова воспользоваться полномочиями и назначить временное правительство.

Заметьте! Правительство Словакии 15 декабря получило вотум недоверия от парламента и ушло в отставку. Против увольнения премьер-министра Эдуарда Хегера было всего 20 нардепов. 78 депутатов проголосовали "за".

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