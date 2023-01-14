24 Канал проанализировал, как могут завершиться президентские выборы, кто из кандидатов имеет самые высокие шансы, а главное, есть ли угроза восстановления дружественного для России внешнеполитического курса.

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Как проходят выборы президента Чехии

Первый тур выборов в Чехии проходит 13 и 14 января. Избиратели имели возможность сделать свой выбор 13 января с 14:00 до 22:00 и 14 января с 08:00 до 14:00 по местному времени. Если ни одному из кандидатов не удастся получить более 50 процентов голосов, то через две недели состоится второй тур выборов.

В электоральной борьбе принимают участие девять потенциальных кандидатов, однако социологи выделяют трех основных претендентов на президентский пост:

экс-премьера Андрея Бабиша,

бывшего генерала Петра Павела,

экономиста Дануше Нерудову.

Скорее всего, двое из них в конечном итоге попадут во второй тур выборов, ведь у всех трех достаточно значительная общественная поддержка и высокие рейтинги.

Обратите внимание! Накануне предвыборные сайты ряда кандидатов подверглись мощной хакерской атаке, за которой стоят российские группы. Пресс-секретарь Петра Павела Ева Громадкова заявила, что атака была проведена с разных IP-адресов по всей Европе.



По данным Национального центра кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB), за атакой стоит российская группировка NoName057.

Какое влияние на политику государства имеет президент Чехии?

Президент Чехии не имеет ежедневных исполнительных полномочий как таковых, однако человек на этом посту назначает премьер-министров, судей, людей на ключевые посты в центральном банке, а также определенным образом влияет на внешнюю политику государства. В то же время Милош Земан и его предшественник Вацлав Клаус во время пребывания на этом посту расширили пределы своей власти. Они использовали свою функцию назначения министров, чтобы вмешиваться в формирование правительств.



У Милоша Земана были серьезные проблемы со здоровьем последние 2 года / Фото AP

Следует вспомнить! Тот же Земан, несмотря на официальную прозападную ориентацию правительства, пытался использовать свое влияние на внешнюю политику, чтобы налаживать связи с Россией и Китаем. На днях представитель Земана, на фоне диалога лидеров Чехии и Китая, даже похвастался тем, какие прекрасные отношения имеет президент Земан с главой КНР Си Цзиньпином.



Подобные манипуляции со стороны главы государства неоднократно приводили к конфликтам президента и правительства, а также не позволяли Праге избрать четкий курс, время от времени возвращая страну в публичное сближение с Россией.

Чехия сегодня стоит на пороге мощных перемен в политической жизни. Милош Земан, представляющий некую старую школу чешской политики, покидает должность. В парламенте смена старых лиц уже частично произошла, туда пришло множество молодых амбициозных политиков, осталось только избрать нового президента. Шансы на лучшие изменения достаточно высоки, однако пылкий популизм со стороны пророссийского кандидата все еще вносит свои коррективы.

Политические скандалы Бабиша и его связи с Кремлем

По предварительным оценкам, наибольшую поддержку сегодня имеет Андрей Бабиш – 28–30%. Он считается довольно одиозной фигурой и, по украинским меркам, фактически олигархом.

Бизнесмен и владелец нескольких СМИ Бабиш пришел в политику еще в 2011 году. С тех пор он попадал во многие скандалы. Пиком политической карьеры Бабиша стало его председательство в правительстве, но парламент решил от него избавиться. В конце 2021 года несколько чешских партий сформировали коалицию, чтобы отстранить Бабиша от власти. Парламентариям это наконец удалось, однако популистская центристская партия Бабиша ANO все еще имеет самое большое количество мест в чешском парламенте.



За склонность к мощному популизму Бабиша называют "вторым Орбаном" / Фото EPA

В определенной степени против Бабиша сыграло именно его заигрывание с Кремлем. Во время активной фазы коронавируса тогдашний президент Милош Земан и его патрон в парламенте Андрей Бабиш постоянно настаивали, что следует разрешить вакцинировать чехов российской вакциной "Спутник V" еще до того, как ее одобрил европейский регулятор. В конце концов Бабиш провалил ковид-политику, что привело к высокой смертности в стране. По сути, это впоследствии и стало одним из главных аргументов за его отставку.

В биографии Бабиша не обошлось и без коррупционного скандала. Экс-премьер обвиняется в присвоении европейских субсидий через малую дочернюю компанию своего агрохимического конгломерата Agrofert. Получить доступ к фондам ЕС тогда могли только малые компании, но, создав фирму-прокладку, Agrofert все же удалось получить выделенные себе средства. Сторона обвинения настаивает, что Agrofert Бабиша утаила причастность к малой фирме.

В конце концов, всего за несколько дней до начала выборов суд внезапно оправдал Бабиша, подчеркнув, что у обвинений нет достаточного количества доказательств, что Бабиш действовал с преступными намерениями. Впрочем, приговор еще не окончательный, а прокуратура собирается подать апелляцию. В СМИ пишут, что Андрей Бабиш желает занять президентский пост, чтобы получить неприкосновенность, которая защитила бы его от уголовного преследования еще как минимум на 5 лет.

Обратите внимание! Судебное решение, хоть оно еще и не окончательно, идеально подыгрывает Бабишу в его намерениях баллотироваться на выборах. По всем обвинениям в коррупции от оппонентов Бабиш может просто показать решение суда, где прямо прописано, что он ни в чем не виноват.



Более того, это также создает дополнительную возможность для того, чтобы выставить себя жертвой действующей "политической элиты", которая пытается не допустить такого "кандидата от народа" к управлению государством. Дело в том, что популизм Бабиша направлен на старшую, менее образованную и преимущественно крестьянскую электоральную базу, где подобный нарратив всегда очень действенный.

Для большинства чехов Андрей Бабиш все еще остается очень токсичным персонажем. Поэтому чешские социологи считают, что шансы на победу у Бабиша довольно небольшие, даже несмотря на очень высокий рейтинг в первом туре.

Если же он выйдет во второй тур, остальные избиратели могут воспринять его как реальную угрозу для чешской демократии и отдать предпочтение другому кандидату. Бабиш всеми силами пытается собирать избирателей среди людей крайне левых и правых взглядов, однако двое его оппонентов имеют примерно такой же рейтинг, как у Бабиша сегодня, а в борьбе один на один вряд ли кто-то из электората конкурентов проголосует за Бабиша.

Генерал чешской армии и главный либерал страны

Ближайшим конкурентом Андрея Бабиша сейчас считают экс-руководителя армии Чехии и Военного комитета НАТО Петра Павела. Он получает общественную поддержку от 25 до 29%.

Устойчивая и последовательная политическая карьера, евроатлантическая ориентация, жесткая позиция в поддержку Украины, а также антипатия к России и Китаю делает из него почти идеального президента в современных нестабильных условиях.



Петер Павел обещает "навести порядок" в Чехии / Фото EPA

Любопытно! Павел считается по-настоящему новым лицом в чешской политической жизни. Он пришел в политику только в 2018 году, после завершения военной карьеры и во время пандемии коронавируса основал инициативу "Сильнее вместе", которая активно занималась помощью людям, которые были на передовой борьбе с Covid-19.



Это создает мощный контраст с Бабишем, который во время своего премьерства, то есть когда у него был полный объем власти, наоборот с треском провалил антиковидную политику.

Павел также играет на консервативных взглядах избирателей, несмотря на его либерально-демократические взгляды. Например, он воздерживается от поддержки однополых браков. В то же время он очень активно критикует любой политический популизм и дезинформацию. Поэтому его публичная позиция может выглядеть мягкой в глазах избирателей крайних взглядов, но в конечном итоге выглядит очень умеренно, что может удовлетворить большую часть чешского общества.

Интересная борьба может состояться, если во втором туре Петр Павел встретится с Данушей Нерудовой. Они работают на очень близком друг к другу электоральном поле и имеют равную поддержку SPOLU – трехпартийной коалиции, сформированной премьер-министром Чехии Петром Фиалом.

Первая женщина на одном из самых высоких госпостов в Чехии

Дануше Нерудова является третьим потенциальным кандидатом на президентский пост в Чехии. Молодой экономист и бывший ректор Университета Менделя в Брно имеет от 23 до 25% поддержки.

Нерудова – самая молодая и самая прогрессивная из всех претендентов, а также единственная женщина в этой президентской гонке. Если Нерудова станет президентом Чехии, это станет первым случаем в истории страны, когда женщина заняла одну из двух высших государственных должностей.



Дануше Нерудова может стать первой женщиной-президентом Чехии / Фото Proženy.cz

Заметим! Нерудова появилась на политическом поле Чехии в 2022 году, чтобы создать более прогрессивную альтернативу консерватору Павлу и сразиться с ним за приверженность либеральному электорату. В то же время ее общественная поддержка несколько отстает от оппонентов. Социологи считают, что говорится не о ее поле, ведь учитывая опрос, эта деталь имеет не столь большое значение для чехов.



Проблема Нерудовой заключается в слабой предвыборной кампании и не до конца сложившейся позиции: куда будет двигаться страна при ее управлении.

Тот же Бабиш предлагает управление государством как "компанией", отмечая свой опыт в развитии бизнеса. Павел предлагает "навести порядок" и в целом подчеркивает то, что можно назвать "управлением сильной рукой", насколько это возможно в развитом либерально-демократическом обществе.

У Нерудовой нет четкого видения будущего управления, но она подчеркивает многие важные социальные моменты, такие, как помощь уязвимым слоям населения, равенство браков и переход на зеленую энергетику.

Чехия может получить своего Орбана

Скорее всего, в втором туре выборов борьба будет идти между Андреем Бабишем и одним из двух его прямых оппонентов. Социологи делают ставку именно на Павела, ведь в отличие от Нерудовой он готовится к этим выборам последние пять лет. Несмотря на весь скептицизм западных социологов, экс-премьер все еще имеет возможность победить во втором туре, ведь кроме львиной части общества, у Бабиша также есть прямая поддержка от действующего президента Милоша Земана.

И даже несмотря на то, что сам Земан уже успел переобуться и отойти от "любви к России", о Бабише такого сказать пока нельзя. Евроскептицизм Бабиша также приближает его к венгерскому коллеге – Виктору Орбану. В конце концов, они могут создать коалицию на уровне ЕС и активнее противостоять всем атакам со стороны Брюсселя. Орбана прямо обвиняют в нарушении демократии и ограничивают финансовую поддержку Венгрии от ЕС. Вдвоем они смогут активнее "шантажировать" Брюссель на совместных голосованиях и добиваться уступок от ЕС.

Поддержка Украины при власти Бабиша также может существенно ограничиться. Несмотря на то, что правительство Чехии сегодня очень активно демонстрирует поддержку Украины как на словах, так и действиями, вероятный президент Бабиш сможет активно влиять на это. В конце концов это может и не приведет к полному отказу от поддержки Украины, однако объемы этой помощи могут существенно уменьшиться.

Впрочем, раньше делать очень фаталистические прогнозы тоже не стоит. Оппоненты Бабиша имеют столь же высокие шансы на победу. Каждый будет занимать устойчивую позицию на стороне Украины. При таком развитии событий объемы поддержки нашего государства наоборот могут увеличиться. В конце концов, в чешском обществе есть запрос на новые лица, поэтому Нерудова и Павел способны его идеально удовлетворить.



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