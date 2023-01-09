Об этом в эфире 24 Канала сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. Она уверена, что количество российской пропаганды в Германии выросло в разы за 2022 год.
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В СМИ появилась информация о немецком опросе, проведенном по заказу местного издания Bild.
По данным опроса, 49% граждан Германии считают ошибкой запланированные правительством Берлина поставки бронированных машин пехоты Marder в Украину. В опросе приняло участие 1001 местных жителей. Впоследствии появилась информация, что такого опроса действительно проведено не было.
Цель подобных опросов
По словам Оксаны Романюк, в Германии примерно раз в квартал проходят подобные опросы, где говорится о поддержке немцами военной помощи Украине.
Эксперт обращает внимание, что вопросы формулируются так, чтобы сразу натолкнуть респондентов на мысль, что Германия слишком много поставляет военную помощь в нашу страну. Такой информацией потом манипулируют российские медиа, создавая многочисленные фейки.
Романюк о российской пропаганде в Европе: смотреть видео
Российская пропаганда активна в Германии
Специалисты Института массовой информации отмечают, что российская пропаганда чрезвычайно активна в Германии.
Я бы сказала, что ее количество выросло в Германии вдвое с начала 2022 года,
– добавила Романюк.
Такая дезинформация создается путем фейковых исследований, фейковых экспертов, а также через проходящие в Германии акции протеста, отметила спикер. На первый взгляд, они посвящены вопросам мира, но на самом деле пропутинские митинги.
Такие опросы можно назвать ИПСО, заверила Романюк: "Они направлены, чтобы обмануть европейца, и чтобы Европа прекратила поставки оружия Украине".
Российская пропаганда ищет болевые точки
Подобная пропаганда является и своеобразным методом борьбы с санкциями, наложенными на Россию, отметила Романюк. Для россиян пропагандистские, информационные мероприятия подобного рода очень важны, они их хорошо финансируют, в частности, в Германии.
Это вызвано историческими связями и тем, что многие немцы старшего поколения владеют русским языком. Для них в известной степени эта пропаганда может быть успешной, добавила спикер.
Российская пропаганда ищет в каждой стране свои болевые точки, убежден Романюк. В последние годы Россия развивала экспертное присутствие во многих странах.
Они финансировали экспертов, которые могут быть жителями этих европейских стран, но сидят на российских деньгах.
– подчеркнула спикер.
Деятельность российской пропаганды можно увидеть и в Венгрии, Италии, акцентировала Романюк. Украина не может позволить себе такое финансирование, но ее поддерживают европейское журналистское сообщество и украинские граждане. Поэтому Романюк считает, что в Украине достаточно успешно удается побороть путинские дискурсы, хоть и не везде.
Как не поддаваться ИПСО россиян / Инфографика 24 канала
Заявления российской пропаганды: последнее
- Россияне начали заявлять, что "отомстили" Киеву, ударили по Краматорску и ликвидировали большое количество украинских воинов. Эту информацию опровергли западные СМИ.
- Представитель минобороны России Игорь Конашенков убеждал россиян, что захватчики уничтожили больше HIMARS, чем Украина получила. При этом Кремль утверждает, что россияне 2 января обстреливали их в украинских городах.
- Российские пропагандисты пытаются приуменьшить количество потерь в Макеевке, после того как ВСУ нанесли точный ракетный удар по месту расположения мобилизованных россиян в ПТУ.