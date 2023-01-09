Об этом в эфире 24 Канала сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. Она уверена, что количество российской пропаганды в Германии выросло в разы за 2022 год.

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В СМИ появилась информация о немецком опросе, проведенном по заказу местного издания Bild.

По данным опроса, 49% граждан Германии считают ошибкой запланированные правительством Берлина поставки бронированных машин пехоты Marder в Украину. В опросе приняло участие 1001 местных жителей. Впоследствии появилась информация, что такого опроса действительно проведено не было.

Цель подобных опросов

По словам Оксаны Романюк, в Германии примерно раз в квартал проходят подобные опросы, где говорится о поддержке немцами военной помощи Украине.

Эксперт обращает внимание, что вопросы формулируются так, чтобы сразу натолкнуть респондентов на мысль, что Германия слишком много поставляет военную помощь в нашу страну. Такой информацией потом манипулируют российские медиа, создавая многочисленные фейки.

Романюк о российской пропаганде в Европе: смотреть видео

Российская пропаганда активна в Германии

Специалисты Института массовой информации отмечают, что российская пропаганда чрезвычайно активна в Германии.

Я бы сказала, что ее количество выросло в Германии вдвое с начала 2022 года,

– добавила Романюк.

Такая дезинформация создается путем фейковых исследований, фейковых экспертов, а также через проходящие в Германии акции протеста, отметила спикер. На первый взгляд, они посвящены вопросам мира, но на самом деле пропутинские митинги.

Такие опросы можно назвать ИПСО, заверила Романюк: "Они направлены, чтобы обмануть европейца, и чтобы Европа прекратила поставки оружия Украине".

Российская пропаганда ищет болевые точки

Подобная пропаганда является и своеобразным методом борьбы с санкциями, наложенными на Россию, отметила Романюк. Для россиян пропагандистские, информационные мероприятия подобного рода очень важны, они их хорошо финансируют, в частности, в Германии.

Это вызвано историческими связями и тем, что многие немцы старшего поколения владеют русским языком. Для них в известной степени эта пропаганда может быть успешной, добавила спикер.

Российская пропаганда ищет в каждой стране свои болевые точки, убежден Романюк. В последние годы Россия развивала экспертное присутствие во многих странах.

Они финансировали экспертов, которые могут быть жителями этих европейских стран, но сидят на российских деньгах.

– подчеркнула спикер.

Деятельность российской пропаганды можно увидеть и в Венгрии, Италии, акцентировала Романюк. Украина не может позволить себе такое финансирование, но ее поддерживают европейское журналистское сообщество и украинские граждане. Поэтому Романюк считает, что в Украине достаточно успешно удается побороть путинские дискурсы, хоть и не везде.

Как не поддаваться ИПСО россиян / Инфографика 24 канала

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