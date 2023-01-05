Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, российский бред может быть очередной дезинформационной кампанией.

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России никто не поверил

Джон Кирби заявил, что никакой информации, подтверждающей слова России об "уничтожении HIMARS в Украине", нет. Советник добавил, что верить всем утверждениям Кремля не стоит, поскольку российские власти дезинформируют общество.

Давайте будем очень откровенными. Это война России против Украины. И Путин может сколько угодно утверждать, что это какая-то борьба против Запада, что это жизненно важно для его безопасности, что это США против России, что это НАТО против России – мы все знаем, что это полная чушь,

– констатировал Кирби.

Как бы Путин ни пытался это изменить, Белый дом продолжит поддерживать Украину. США и в дальнейшем будут оказывать военную помощь, чтобы Украина могла защититься от агрессора и остановить зверства россиян.

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