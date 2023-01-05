Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, російська маячня може бути черговою дезінформаційною кампанією.

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Росії ніхто не повірив

Джон Кірбі заявив, що жодної інформації, яка б підтверджувала слова Росії про "знищення HIMARS в Україні", немає. Радник додав, що вірити всім твердженням Кремля не варто, адже російська влада дезінформує суспільство.

Давайте будемо дуже відвертими. Це війна Росії проти України. І Путін може скільки завгодно стверджувати, що це якась боротьба проти Заходу, що це життєво важливо для його безпеки, що це США проти Росії, що це НАТО проти Росії – ми всі знаємо, що це повна нісенітниця,

– констатував Кірбі.

Як би Путін не намагався це змінити, Білий дім продовжить підтримувати Україну. США й надалі надаватимуть військову допомогу, аби Україна могла захиститися від агресора та зупинити звірства росіян.

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