Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, російська маячня може бути черговою дезінформаційною кампанією.
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Росії ніхто не повірив
Джон Кірбі заявив, що жодної інформації, яка б підтверджувала слова Росії про "знищення HIMARS в Україні", немає. Радник додав, що вірити всім твердженням Кремля не варто, адже російська влада дезінформує суспільство.
Давайте будемо дуже відвертими. Це війна Росії проти України. І Путін може скільки завгодно стверджувати, що це якась боротьба проти Заходу, що це життєво важливо для його безпеки, що це США проти Росії, що це НАТО проти Росії – ми всі знаємо, що це повна нісенітниця,
– констатував Кірбі.
Як би Путін не намагався це змінити, Білий дім продовжить підтримувати Україну. США й надалі надаватимуть військову допомогу, аби Україна могла захиститися від агресора та зупинити звірства росіян.
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Брехня Москви про "знищення HIMARS": що про це відомо
- Представник міноборони Росії Ігорь Конашенков неодноразово прибріхував щодо "перемог" окупантів на фронті. Зокрема, Кремль вперто переконує росіян, що загарбники знищили більше HIMARS, ніж Україна отримала.
- Загалом за 2022 рік союзники передали українцям 20 таких артилерійських систем. Водночас, якщо слухати брифінги Ігоря Конашенкова, чого робити не радимо, росіяни "ліквідували" 27 HIMARS.
- Зауважимо, що брехливі заяви Москви настільки абсурдні, що не піддаються жодним логічним обґрунтуванням. Наприклад, Конашенков каже, що всі HIMARS, які були в Україні, вже знищили, при цьому Кремль стверджує, що росіяни 2 січня обстрілювали саме їх в українських містах.