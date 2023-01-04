США планують надати допомогу найближчими днями та тижнями. Про це заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

До речі Кулеба анонсував нову зустріч формату "Рамштайн"

За словами Кірбі, пакет може включати додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Байки росіян про HIMARS

До речі, російські окупанти нещодавно вчергове розповідали про "знищення" HIMARS. Ці казки прокоментував глава ГУР Міноборони Кирило Буданов. Він зазначив, якщо порахувати російські заяви, за цей час вони вже "знищили" майже 56 чи 57 машин. Україна стільки навіть немає.

Напередодні ЗСУ за допомогою HIMARS знищили базу росіян у Макіївці. Міноборони Росії мусило визнати свої втрати.

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