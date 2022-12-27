Так, наші партнери зі Сполучених Штатів спочатку дивитимуться як Збройні Сили України працюють з Patriot, а також на ефективність їхнього застосування, щоб відбивати атаки ворога. Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович.

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Скільки Patriot треба Україні

За його словами, це лише початок. Надалі ж Сполучені Штати надаватимуть нашій державі наступні комплекси Patriot. Що ж стосується кількості необхідних нам систем ППО, то тут все просто – чим більше їх нададуть, тим краще для нашої держави.

"Чим більше сучасних зенітно-ракетних комплексів буде у розпорядженні Збройних Сил України, тим краще та щільніше буде наша протиповітряна оборона. Тут немає жодного сенсу рахувати", – зазначив військовий оглядач.

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Коли системи ППО можуть стати на захист українського неба

За стандартною процедурою українські військові мали опановувати Patriot упродовж року, але Україні обіцяли навчити їх за пів року. Цього часу достатньо, щоб серйозно вивчити зенітно-ракетний комплекс, оскільки це високотехнологічне озброєння і необхідно враховувати багато чинників, щоб експлуатувати його.

Насамперед мовиться про тактико-технологічні характеристики зенітно-ракетного комплексу, його тактику використання, правила експлуатації та ремонту.



Як ЗРК Patriot допоможуть закрити небо над Україною / Інфографіка 24 каналу

Утім, наразі з'явилася інформація, що наші американські партнери розробили скорочену програму для українських військових щодо опанування систем ППО Patriot. Вона передбачає навчання наших захисників за термін до 2 місяців.

Якщо зараз почати навчання, то десь до весни ми маємо вже експлуатувати (ЗРК Patriot – 24 канал): отримати системи та поставити їх на бойове чергування української армії,

– сказав Попович.

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