Так, наши партнеры из Соединенных Штатов сначала будут смотреть как Вооруженные Силы Украины работают с Patriot, а также на эффективность их применения, чтобы отражать атаки врага. Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Сколько Patriot нужно Украине

По его словам, это только начало. В дальнейшем Соединенные Штаты будут предоставлять нашему государству следующие комплексы Patriot. Что касается количества необходимых нам систем ПВО, то здесь все просто – чем больше их предоставят, тем лучше для нашего государства.

"Чем больше современных зенитно-ракетных комплексов будет в распоряжении Вооруженных Сил Украины, тем лучше и плотнее будет наша противовоздушная оборона. Здесь нет никакого смысла считать", – отметил военный обозреватель.

Попович сказал, сколько Patriot нужно для защиты украинского неба: смотрите видео

Когда системы ПВО могут стать на защиту украинского неба

По стандартной процедуре украинские военные должны были осваивать Patriot в течение года, но Украине обещали научить их за полгода. Этого времени достаточно, чтобы серьезно изучить зенитно-ракетный комплекс, поскольку это высокотехнологичное вооружение и необходимо учитывать многие факторы, чтобы его эксплуатировать.

В первую очередь говорится о тактико-технологических характеристиках зенитно-ракетного комплекса, его тактике использования, правилах эксплуатации и ремонта.



Как ЗРК Patriot помогут закрыть небо над Украиной / Инфографика 24 канала

Впрочем, сейчас появилась информация, что наши американские партнеры разработали сокращенную программу для украинских военных по освоению систем ПВО Patriot. Она предполагает обучение наших защитников за срок до 2 месяцев.

Если сейчас начать обучение, то к весне мы должны уже эксплуатировать (ЗРК Patriot – 24 канал): получить системы и поставить их на боевое дежурство украинской армии,

– сказал Попович.

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