Да, президент государства-агрессорки снова завел обиженный тон и стал хвастаться своей техникой.

Кстати говоря В Воздушных силах объяснили, почему США решили сейчас передать Украине системы Patriot

Что касается Patriot – это достаточно старые системы. Она не работает, как наша С-300,

– заявил диктатор.

Он уверяет, что оружие в России еще есть, в отличие от Украины и стран НАТО. Такие заявления Путин делает, несмотря на то, что Россия закупает у Ирана уже вторую партию дронов, а также просит ракеты.

Окончил свой тезис глава Кремля еще большим абсурдом. Он заявил, мол, стремится закончить войну, потому что очень хочет "защитить" украинцев. Похоже, что под понятием "защита" Россия понимает разрушение гражданской инфраструктуры и убийства мирных украинцев.

Украина получит Patriot: что известно