Так, президент держави-агресорки знову завів ображений тон й став вихвалятись своєю технікою.

До речі У Повітряних силах пояснили, чому США вирішили зараз передати України системи Patriot

Що стосується Patriot – це достатньо старі системи. Вона не працює, як наша С-300,

– заявив диктатор.

Він запевняє, мовляв, зброя в Росії ще є, на відміну від України і країн НАТО. Такі заяви Путін робить, попри те, що Росія закуповує в Ірану вже другу партію дронів, а також просить ракети.

Закінчив свою тезу глава Кремля ще більшим абсурдом. Він заявив, мовляв, прагне закінчити війну, бо дуже хоче "захистити" українців. Схоже, під поняттям "захист" Росія розуміє руйнування цивільної інфраструктури та вбивства мирних українців.

Україна отримає Patriot: що відомо