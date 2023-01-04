США планируют предоставить помощь в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Кстати говоря Кулеба анонсировал новую встречу формата "Рамштайн"

По словам Кирби, пакет может включать в себя дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Басни россиян о HIMARS

Кстати, российские оккупанты недавно в очередной раз рассказывали об "уничтожении" HIMARS. Эти сказки прокомментировал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он отметил, если сосчитать российские заявления, за это время они уже "уничтожили" почти 56 или 57 машин. У Украины столько даже нет.

Накануне ВСУ с помощью HIMARS уничтожили базу россиян в Макеевке. Минобороны России должно было признать свои потери.

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