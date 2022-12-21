Речь идет об обучении и подготовке военных. О помощи распорядился президент США Джо Байден, заявили в Белом доме.

Важно Зеленский приземлился в США, CBS

США дадут Украине Patriot

Отметим, перед встречей Зеленского с Байденом в Белом доме подтвердили очередной пакет военной помощи Украине. Туда войдут системы ПВО Patriot, в которых государство нуждается в регулярных обстрелах энергетических объектов. Вопросом лично занимался Зеленский.

Размер пособия будет достигать 1,8 миллиарда долларов. Туда войдет:

1 батарея Patriot + боеприпасы,

боеприпасы к HIMARS,

500 высокоточных 155-мм снарядов,

10 минометных систем 122-мм и 10 000 мин,

10 минометных систем 82-мм,

10 минометных систем 60-мм,

37 бронемашин Cougar,

120 машин HMMWV,

6 бронированных легких автомобилей,

ракеты HARM,

высокоточные авиационные боеприпасы,

более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия,

приборы ночного видения и оптика,

противопехотные мины Claymore,

средства связи,

индивидуальная броня,

45 000 снарядов 152-мм,

20 000 снарядов 122-мм,

50 000 реактивных снарядов к БМ-21,

100 000 танковых снарядов 125-мм,

спутниковые терминалы и услуги,

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Визит Зеленского в США: что известно