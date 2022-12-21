Речь идет об обучении и подготовке военных. О помощи распорядился президент США Джо Байден, заявили в Белом доме.
Важно Зеленский приземлился в США, CBS
США дадут Украине Patriot
Отметим, перед встречей Зеленского с Байденом в Белом доме подтвердили очередной пакет военной помощи Украине. Туда войдут системы ПВО Patriot, в которых государство нуждается в регулярных обстрелах энергетических объектов. Вопросом лично занимался Зеленский.
Размер пособия будет достигать 1,8 миллиарда долларов. Туда войдет:
- 1 батарея Patriot + боеприпасы,
- боеприпасы к HIMARS,
- 500 высокоточных 155-мм снарядов,
- 10 минометных систем 122-мм и 10 000 мин,
- 10 минометных систем 82-мм,
- 10 минометных систем 60-мм,
- 37 бронемашин Cougar,
- 120 машин HMMWV,
- 6 бронированных легких автомобилей,
- ракеты HARM,
- высокоточные авиационные боеприпасы,
- более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия,
- приборы ночного видения и оптика,
- противопехотные мины Claymore,
- средства связи,
- индивидуальная броня,
- 45 000 снарядов 152-мм,
- 20 000 снарядов 122-мм,
- 50 000 реактивных снарядов к БМ-21,
- 100 000 танковых снарядов 125-мм,
- спутниковые терминалы и услуги,
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Визит Зеленского в США: что известно
- Визит Зеленского в США подтвердили утром 21 декабря. Это первая поездка украинского лидера за границу с начала вторжения.
- Сообщили, что президент лично встретится с коллегой Джо Байденом. Они обсудят всестороннее сотрудничество Украины и США.
- Встреча начнется в 21:00 по Киевскому времени, а в 23:30 президенты выйдут на совместную пресс-конференцию.
- Кроме того, Зеленский выступит с речью перед совместным заседанием двух палат Конгресса США, проведет ряд двусторонних встреч в Вашингтоне.
- В 18:50 СМИ сообщили, что Зеленский уже прибыл в Штаты.