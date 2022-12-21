Речь идет об обучении и подготовке военных. О помощи распорядился президент США Джо Байден, заявили в Белом доме.

Важно Зеленский приземлился в США, CBS

США дадут Украине Patriot

Отметим, перед встречей Зеленского с Байденом в Белом доме подтвердили очередной пакет военной помощи Украине. Туда войдут системы ПВО Patriot, в которых государство нуждается в регулярных обстрелах энергетических объектов. Вопросом лично занимался Зеленский.

Размер пособия будет достигать 1,8 миллиарда долларов. Туда войдет:

  • 1 батарея Patriot + боеприпасы,
  • боеприпасы к HIMARS,
  • 500 высокоточных 155-мм снарядов,
  • 10 минометных систем 122-мм и 10 000 мин,
  • 10 минометных систем 82-мм,
  • 10 минометных систем 60-мм,
  • 37 бронемашин Cougar,
  • 120 машин HMMWV,
  • 6 бронированных легких автомобилей,
  • ракеты HARM,
  • высокоточные авиационные боеприпасы,
  • более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия,
  • приборы ночного видения и оптика,
  • противопехотные мины Claymore,
  • средства связи,
  • индивидуальная броня,
  • 45 000 снарядов 152-мм,
  • 20 000 снарядов 122-мм,
  • 50 000 реактивных снарядов к БМ-21,
  • 100 000 танковых снарядов 125-мм,
  • спутниковые терминалы и услуги,
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Визит Зеленского в США: что известно

  • Визит Зеленского в США подтвердили утром 21 декабря. Это первая поездка украинского лидера за границу с начала вторжения.
  • Сообщили, что президент лично встретится с коллегой Джо Байденом. Они обсудят всестороннее сотрудничество Украины и США.
  • Встреча начнется в 21:00 по Киевскому времени, а в 23:30 президенты выйдут на совместную пресс-конференцию.
  • Кроме того, Зеленский выступит с речью перед совместным заседанием двух палат Конгресса США, проведет ряд двусторонних встреч в Вашингтоне.
  • В 18:50 СМИ сообщили, что Зеленский уже прибыл в Штаты.