Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, окрім Макіївки була Чалаківка у Херсонській області, Сватове та Білогорівка у Луганській області, де було знищено значну кількість росіян та техніки.
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Буде продовження
Дослідник переконаний, що подібні ситуації будуть повторюватись й надалі, бо Україна має на меті звільнити усі окуповані території та знищити усіх російських військових, а отже буде робити усе, щоб досягти своїх цілей.
Олександр Мусієнко розповів про халатність росіян у Макіївці: дивіться відео
Окрім РСЗВ HIMARS Україна має можливості ураження й на ближчу відстань, адже отримала в пакеті допомоги від США велику кількість снарядів до радянських систем "Град".
Слава Богу у нас з'явилась більша кількість боєприпасів для того аби застосовувати на повну, щоб противник, скажімо так, не мав жодного передиху чи жодних поблажок в цьому плані,
– сказав Мусієнко.
Як знищували росіян раніше
Дослідник пригадав випадок, коли у Чалаківці Херсонської області ЗСУ знищили російських спецпризначенців. Тоді окупанти публікували в соціальних мережах своє місцеперебування через що їх вдалось відстежити.
А чому так роблять? Вони ж знають, їх мабуть вчили, що так не можна робити. Мабуть вчили, але чому так роблять? Тому що самовпевненість така є в них, тому що "головотяпство", як вони це називають, халатність така присутня, недбалість,
– зазначив Мусієнко.
Ще однією причиною таких "невдач" росіян, дослідник назвав зневіру до спроможностей український сил, а тому окупанти вирішили, що їм нічого не загрожує, або їхня розвідка їх попередить про можливу небезпеку.
Олексадр Мусієнко припустив, що аналогічною була ситуація і в Макіївці. Росіяни не думали, що їх можуть засікти і вважали, що в разі чого їх попередять, але усі ці фактори не спрацювали. Натомість спрацювала українська розвідка і завдяки виявленій інформації окупантів було знищено.
Що сталось у Макіївці
- В новорічну ніч ЗСУ вразили базу окупантів училищі Макіїївки, де перебували сотні російських військових.
- Спочатку міністерство оборони Росії заявило про 63 загиблих внаслідок удару українських артилеристів, а згодом заявило вже про 89 загиблих.
- Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про 400 загиблих і 300 поранених.