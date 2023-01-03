Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, є велика різниця між українськими та російськими артилеристами, адже українські військові працювали в новорічний час, а росіяни, вочевидь, готувались до святкувань та нарізали салати.
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Свято у Макіївці
Павло Нарожний розповів про успіх української артилерії в Макіївці та причини невдачі росіян.
Ніхто у нас не збирався за столом, ніхто не рубав салати, не заливав там собі щось за комір, а у росіян ситуація суворо протилежна,
– сказав Павло Нарожний.
За словами військового експерта, є непідтверджена інформація, що у Макіївці було 250 російських військових, які нещодавно випустились з артилерійського навчального центру. Також росіяни обставились технікою та боєприпасами, чим і порадували українських операторів HIMARS.
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До такого результату призвели 4 постріли HIMARS, які за словами Нарожного, коштували американцям приблизно півмільйона доларів – відносно невелику ціну за такий результат.
Це таке потрійне бінго, я не знаю, як його описати. Така дуже вдала була новорічна ніч у Хаймарсів. І це всього-на-всього 4 постріли з Хаймарсів, тобто 4 ракети, для американських платників податків – це приблизно півмільйона доларів і такий великий урон був нанесений росіянам,
– зауважив військовий експерт.
Павло Нарожний пояснив, що це сталось через рішення зібрати таку велику кількість людей в одному незахищеному приміщенні та обкласти їх технікою та боєприпасами. Водночас військовий експерт відзначив заслугу української розвідки, яка виявила місце дислокації росіян та техніки, і українських артилеристів, які завдали точний удар.
"Це величезний ланцюжок роботи армії та всіх підрозділів, які захищають Хаймарси, які підвозять боєприпаси, які стріляють, які роблять розвідку і так далі..", – підсумував Нарожний.
Що сталось в Макіївці
- 31 грудня в новорічну ніч українські артилеристи завдали ударів по місцю дислокаціїї сотень російськиї військових. Вони розташувались в одному з училищ міста Макіїївки.
- Міністерство оборони Росії визнало загибель 63 російських військових. За інформацією із російських пабліків, кількість загиблих налічуєтсья сотнями, від 300 до 600.
- Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантах та повідомив про знищення до 10 одиниць ворожої техніки різних типів.