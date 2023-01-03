Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, есть разница между украинскими и российскими артиллеристами, ведь украинские военные работали в новогоднее время, а россияне, очевидно, готовились к празднованиям и нарезали салаты.

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Праздник в Макеевке

Павел Нарожный рассказал об успехе украинской артиллерии в Макеевке и причинах неудачи россиян.

Никто у нас не собирался за столом, никто не рубил салаты, не заливал там себе что-то за шиворот, а у россиян ситуация строго противоположная,

– сказал Павел Нарожный.

По словам военного эксперта, есть неподтвержденная информация, что в Макеевке было 250 российских военных, недавно выпустившихся из артиллерийского учебного центра. Также россияне обставились техникой и боеприпасами, чем порадовали украинских операторов HIMARS.

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К такому результату привели 4 выстрела HIMARS, которые, по словам Нарожного, стоили американцам примерно полмиллиона долларов – относительно небольшую цену за такой результат.

Это такое тройное бинго, я не знаю, как его описать. Такая очень удачная была новогодняя ночь у Хаймарсов. И это всего-навсего 4 выстрела из Хаймарсов, то есть 4 ракеты, для американских налогоплательщиков – это примерно полмиллиона долларов и такой большой ущерб был нанесен россиянам,

– заметил военный эксперт.

Павел Нарожный объяснил, что это произошло из-за решения собрать такое большое количество людей в одном незащищенном помещении и обложить их техникой и боеприпасами. В то же время военный эксперт отметил заслугу украинской разведки, которая обнаружила место дислокации россиян и техники, и нанесших точный удар украинских артиллеристов.

"Это огромная цепочка работы армии и всех подразделений, которые защищают Хаймарсы, которые подвозят боеприпасы, делают разведку и так далее..", - подытожил Нарожный.

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