Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. По его словам, это событие вызвало мощный резонанс в стране-агрессоре. Судя по реакции российских соцсетей, удар действительно был удачным, и украинские военные накрыли большое скопление живой силы врага.

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Россияне стали спрашивать: кто виноват?

Он подчеркнул, что в российских пабликах поднялась большая волна критики военного руководства России. В соцсетях писали, что погибших может быть и 100, и 200, и 600 и даже 1000 человек.

"Россияне начали спрашивать, как это произошло, куда смотрело военное руководство и главное, кто виноват", – отметил эксперт.

От 300 до 600 погибших

"По его словам, тогда Министерство обороны было вынуждено признать, что действительно в результате удара ВСУ в Макеевке погибли 63 российских военных. После этого в российских пабликах начали писать: умножьте эту цифру на 5 или на 10 и получите реальное количество погибших", – рассказал Жданов.

Он отметил, что очевидцы на месте происшествия свидетельствуют, что погибли от 300 до 600 оккупантов.

"Это при том, что там еще не разбирали завалы", – подчеркнул эксперт.

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Работа российской пропаганды

Он сообщил, что после удара в Макеевке по системе HIMARS, Министерство обороны России заявило об уничтожении уже 54 установки HIMARS.

"Но из открытых источников известно, что всего нам их поставили 35 (HIMARS и его разновидности – Mars, M-270, французскую систему залпового огня). А россияне уничтожили 54 установку! Так работает российская пропаганда", – подчеркнул Олег Жданов.

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