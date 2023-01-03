Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, ця подія викликала потужний резонанс в країні-агресорці. Судячи з реакції російських соцмереж, удар, дійсно, був вдалим, і українські військові накрили велике скупчення живої сили ворога.

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Росіяни почали запитувати: хто винен?

Він наголосив, що в російських пабліках піднялась велика хвиля критики військового керівництва Росії. В соцмережах писали, що загиблих може бути і 100, і 200, і 600 і навіть 1000 людей.

"Росіяни почали запитувати, як це сталося, куди дивилось військове керівництво і головне, хто винний", – зазначив експерт.

Від 300 до 600 загиблих

"За його словами, тоді Міністерство оборони було змушено визнати, що, дійсно, в результаті удару ВСУ в Макіївці загинули 63 російських військових. Після цього в російських пабліках почали писати: помножте цю цифру на 5 чи на 10 і отримаєте реальну кількість загиблих", – розповів Жданов.

Він зауважив, що очевидці на місці події свідчать, що загинуло від 300 до 600 окупантів.

"Це при тому, що там ще не розбирали завали", – підкреслив експерт.

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Робота російської пропаганди

Він повідомив, що після удару в Макіївці системою HIMARS, Міністерство оборони Росії заявило про знищення вже 54 установки HIMARS.

"Але з відкритих джерел відомо, що усього нам їх поставили 35 (HIMARS і його різновиди – Mars, M-270, французьку систему залпового вогню). А росіяни знищили 54-ту установку! Так працює російська пропаганда", – наголосив Олег Жданов.

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