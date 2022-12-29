Це ще одне підтвердження того, що Росія – це не правова держава, а банда. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал.

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Справжнісінька банда. Якщо в них у міністерстві оборони є приватна військова компанія, яка не може існувати апріорі, оскільки не передбачена законодавством Росії,

– відзначає Жданов.

Яку загрозу несе нова ПВК

За даними української розвідки, міністерства оборони Росії перекинуло "Патріот" під Вугледар. Подейкують, що бійці нової ПВК складатимуть конкуренцію "вагнерівцям". Вони змагатимуться, хто першим прорве лінію фронту Збройних сил України.

"Шойгу надходить нечесно стосовно Пригожина, тому що фора надто велика. Компанія "Вагнер" практично на видиху, там кадрового складу майже не залишилося, вже і в'язні воюють, і мобілізовані, хто тільки не воює", – зауважує військовий експерт.

Ресурси пригожинської компанії тануть з кожним днем. Натомість "Патріот" прийшла зі новими силами.

"Подивимося, що вона являє собою на полі бою. Не забуваймо, що постачання всіх цих приватних військових компаній здійснює міністерство оборони Росії – від форми до танка. Тож Шойгу може ще прикрутити кисень вагнерівцям у плані забезпечення, щоб просунути свою компанію", – наголошує Жданов.

Для нас це не зовсім хороша новина, зазначає він, бо з ПВК воювати складніше – вони більш мотивовані та підготовлені. Ба більше, це свіжа компанія, яка раніше не брала активної участі у бойових діях.

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