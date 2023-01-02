"Бавовна" навідала окупантів у Макіївці 1 січня. Тоді воїни ЗСУ завдали блискучий удар по місцевому училищу, де ховалися сотні російських загарбників, нагадує 24 Канал.

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Як Гіркін бідкається через "бавовну"

Гіркін розповів, що об'єкт, де розташовувався цілий підрозділ мобіків, вдалося знищити майже повністю. "Мінуснулася" майже вся військова техніка, яку окупанти поставили впритул до будівлі.

За словами Гіркіна, остаточна кількість загарбників, які поїхали на концерт до Кобзона, – наразі невідома. Рахунок "двохсотих" вже йде на сотні. Тим часом безліч окупантів вважаються зниклими безвісти.

Гіркін додав: його вже попередили, що таке може повторитися у будь-який момент. У зоні ураження HIMARS – ще чимало загарбників та їхньої техніки.

І – так – це не перший такий випадок, – торік таких було теж чимало,

– розбідкався Гіркін.

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