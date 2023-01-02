"Хлопок" посетил оккупантов в Макеевке 1 января. Тогда воины ВСУ нанесли блестящий удар по местному училищу, где скрывались сотни российских захватчиков. 24 канал.
Обратите внимание Как "концерт Кобзона" в Макеевке показал всем, что у россиян – безысходность
Как Гиркин жалуется из-за "хлопка"
Гиркин рассказал, что объект, где располагалось целое подразделение мобиков, удалось уничтожить почти полностью. "Минуснулась" почти вся военная техника, которую оккупанты поставили вплотную к зданию.
По словам Гиркина, окончательное количество захватчиков, поехавших на концерт к Кобзону, – пока неизвестно. Счет "двухсотых" уже идет на сотни. Между тем множество оккупантов считаются пропавшими без вести.
Гиркин добавил: его уже предупредили, что такое может повториться в любой момент. В зоне поражения HIMARS еще немало захватчиков и их техники.
И – да – это не первый такой случай, – в прошлом году таких было тоже немало,
– жалуется Гиркин.
"Хлопок" в Макеевке: главное
- Первые новости о "хлопке" в Макеевке появились вечером 1 января. Тогда сообщали, что на концерт к Кобзону могли отправиться до 600 российских оккупантов. В Страткоме ВСУ заявили о по меньшей мере "400 двухсотых ".
- У россиян началась истерика. Они назвали Шойгу "врагом народа" и начали ныть из-за огромных потерь России.