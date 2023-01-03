Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ця подія в Макіївці матиме вплив на авторитет Владіміра Путіна. Адже експерти вже кажуть, що російське командування не провело роботу над помилками.
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Що відомо про вплив ситуації в Макіївці на Путіна
Нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії може підірвати його авторитет як практичного військового лідера,
– заявили фахівці ISW.
Вони також зауважили, що російський диктатор доручив військовим і слідчому комітету до 6 січня провести розслідування інциденту в Макіївці.
Попри це, аналітики вважають, що подібні військові невдачі ускладнюватимуть зусилля Путіна в прагненні:
- заспокоїти російську військову спільноту;
- зберегти домінантний наратив у внутрішньому інформаційному просторі.
Ймовірно, саме тому російське міноборони, хоч і визнало втрати, проте намагається перекласти провину на псевдореспубліку у Донецькій області.
Останні почали звинувачувати російських військових, які користувались своїми телефонами. Завдяки цьому ЗСУ, мовляв, і вирахували їх місце базування та влучно вдарили.
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Кого звинувачують в Росії
Проте розпливчасте визнання російського міноборони удару викликало критику російського військового командування,
– заявили у звіті.
Зокрема, різні думки почали висловлювати російські блогери. Так, пов'язані з вагнерівцями заявили, що:
- російське військове командування полегшило українським силам можливість удару, тримаючи декілька сотень солдатів в одному місці;
- пояснення квазіреспубліки на Донеччині щодо використання мобільних телефонів є "брехнею".
Інші блогери запевнили, що російське командування було свідком подібних атак протягом останніх 11 місяців, проте виявило "злочинну недбалість". Ба більше, воно навіть не спробувало розосередити війська в Макіївці на менші групи в тилу.
Що трапилось в Макіївці
- У Макіївці в ніч проти 1 січня в окупантів пролунала "бавовна". За даними СтратКому ЗСУ, внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтуванням заходів безпеки та курінням у невстановленому місці" загинули орієнтовно 400 ворогів, а ще 300 – поранені. Хоча очевидці писали про 500 – 600 загиблих.
- У міноборони Росії таки визнали "бавовну" та заявили про нібито 63 загиблих. У цю цифру не повірили навіть путінські пропагандисти.
- Ба більше, росЗМІ написали, в чому причина атаки ЗСУ. Пропагандисти сказали, що російські військові користувались своїми СІМ-картами, прибувши до місця базування росіян в училищі № 19. Саме це, за їхніми словами, і дозволило ЗСУ визначити місце їхнього розташування.