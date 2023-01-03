Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ця подія в Макіївці матиме вплив на авторитет Владіміра Путіна. Адже експерти вже кажуть, що російське командування не провело роботу над помилками.

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Що відомо про вплив ситуації в Макіївці на Путіна

Нездатність Путіна відповісти на критику та виправити недоліки російської військової кампанії може підірвати його авторитет як практичного військового лідера,

– заявили фахівці ISW.

Вони також зауважили, що російський диктатор доручив військовим і слідчому комітету до 6 січня провести розслідування інциденту в Макіївці.

Попри це, аналітики вважають, що подібні військові невдачі ускладнюватимуть зусилля Путіна в прагненні:

заспокоїти російську військову спільноту;

зберегти домінантний наратив у внутрішньому інформаційному просторі.

Ймовірно, саме тому російське міноборони, хоч і визнало втрати, проте намагається перекласти провину на псевдореспубліку у Донецькій області.

Останні почали звинувачувати російських військових, які користувались своїми телефонами. Завдяки цьому ЗСУ, мовляв, і вирахували їх місце базування та влучно вдарили.

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Кого звинувачують в Росії

Проте розпливчасте визнання російського міноборони удару викликало критику російського військового командування,

– заявили у звіті.

Зокрема, різні думки почали висловлювати російські блогери. Так, пов'язані з вагнерівцями заявили, що:

російське військове командування полегшило українським силам можливість удару, тримаючи декілька сотень солдатів в одному місці;

пояснення квазіреспубліки на Донеччині щодо використання мобільних телефонів є "брехнею".

Інші блогери запевнили, що російське командування було свідком подібних атак протягом останніх 11 місяців, проте виявило "злочинну недбалість". Ба більше, воно навіть не спробувало розосередити війська в Макіївці на менші групи в тилу.

Що трапилось в Макіївці